La deuda corporativa se consolida como el principal motor del crecimiento de la financiación de las empresas españolas en los mercados de capitales. Las emisiones de bonos con grado de inversión aumentaron un 53% en el primer semestre de 2026, hasta alcanzar los 14.300 millones de euros, impulsando un crecimiento interanual anualizado del 18% en la financiación obtenida por las compañías no financieras españolas a través de los mercados.

Así se desprende de la novena edición del informe Capital Markets Union: Key Performance Indicators, elaborado por la Asociación para los Mercados Financieros en Europa (AFME), que analiza la evolución de los mercados de capitales europeos y su contribución a la financiación de las empresas.

El dinamismo de las emisiones de deuda corporativa contrasta con la evolución de otros instrumentos de financiación. Mientras que los bonos con grado de inversión registraron un fuerte crecimiento, las emisiones de bonos de alto rendimiento descendieron un 15%, hasta los 4.500 millones de euros.

Por su parte, las salidas a Bolsa se desplomaron un 71%, hasta los 200 millones de euros, y las colocaciones secundarias de acciones retrocedieron un 5%, hasta los 3.300 millones.

De mantenerse el ritmo de emisión registrado durante los seis primeros meses del año, el volumen anual de bonos corporativos con grado de inversión podría alcanzar su nivel más elevado desde 2000.

España mantiene la brecha con Europa

Pese al crecimiento de la actividad, el peso de los mercados de capitales en la financiación empresarial española continúa por debajo de la media comunitaria.

Según el indicador elaborado por AFME, la financiación mediante emisiones de bonos y acciones representa el 8,6% de la financiación empresarial considerada en España, frente al 13,7% de media de la Unión Europea. Aunque supone una mejora respecto al 7,6% registrado en España en 2025, la diferencia con el conjunto de la UE se mantiene en 5,1 puntos porcentuales.

Este indicador compara la financiación obtenida mediante emisiones de bonos y acciones con la suma de estas emisiones y los nuevos préstamos bancarios incluidos en la metodología del informe.

Para AFME, estos resultados ponen de manifiesto la necesidad de seguir desarrollando mercados de capitales más profundos e integrados que permitan diversificar las fuentes de financiación de las empresas y complementar el crédito bancario.

Adam Farkas, director general de AFME, señala: «Los mercados europeos ya están contribuyendo a financiar sus prioridades estratégicas, desde la defensa y la inteligencia artificial hasta la tecnología y la transición sostenible». El impulso positivo que observan en la financiación de mercado, el capital riesgo previo a la salida a Bolsa y la integración de los mercados demuestra para los expertos el valor de unos mercados de capitales «profundos y eficientes».

La financiación sostenible también gana protagonismo en el mercado español. Las emisiones de bonos con etiqueta ESG alcanzaron los 15.900 millones de euros durante el primer semestre de 2026, lo que supone un incremento del 68% en términos anualizados.

Dentro de este segmento, los bonos verdes registraron el mayor crecimiento, con un aumento del 118%, hasta los 10.900 millones de euros. Por su parte, los bonos sostenibles crecieron un 18%, hasta los 5.000 millones.

Como resultado, los bonos con etiqueta ESG representaron el 8,3% del total de emisiones de bonos españolas, frente al 5,3% registrado en 2025. Sin embargo, este porcentaje todavía se sitúa por debajo del 12,3% de media de la Unión Europea.

Por volumen nominal, España ocupó la quinta posición entre los países de la UE en emisiones de bonos ESG durante el primer semestre del año.

Capital riesgo para las pymes

El informe también refleja avances en la financiación de las pequeñas y medianas empresas a través del capital riesgo previo a la salida a Bolsa. En España, este tipo de financiación pasó de representar el 1,5% de la financiación de las pymes en 2025 al 1,8% durante el primer semestre de 2026, todavía lejos del 5,1% registrado de media en la Unión Europea.

La mejora estuvo impulsada por un crecimiento anualizado del 16% en la inversión de venture capital y fondos de expansión, así como por aumentos del 39% tanto en la inversión de business angels como en la financiación participativa mediante capital (equity crowdfunding).

AFME destaca que el mayor acceso a capital riesgo en Europa está contribuyendo a financiar proyectos relacionados con la tecnología, la defensa, la inteligencia artificial y la descarbonización, aunque persisten dificultades de financiación para las empresas en sus fases más tempranas.

En el ámbito de la titulización, España mantuvo una posición destacada dentro de la Unión Europea pese al descenso de la actividad. El volumen de titulizaciones emitidas alcanzó los 9.600 millones de euros, un 7% menos, mientras que las ventas de carteras de préstamos disminuyeron un 37%, hasta los 3.400 millones.

A pesar de esta evolución, España ocupó la tercera posición de la UE en emisiones de titulización y la segunda en emisiones de transferencia significativa de riesgo (SRT), medidas por volumen nominal.

Según el indicador de transferencia de préstamos de AFME, las titulizaciones y ventas de carteras equivalieron al 2,1% del saldo de préstamos en España, frente al 2,6% de 2025 y al 1,4% de media comunitaria.

AFME reclama mercados más profundos

Ante estos resultados, AFME insiste en la necesidad de avanzar hacia unos mercados de capitales europeos más amplios, diversificados e integrados que permitan movilizar financiación hacia las empresas y reforzar la competitividad de la economía europea.

La asociación considera que los avances en las emisiones de deuda corporativa y en financiación sostenible deben ir acompañados de un mayor desarrollo de los mercados de acciones, del capital riesgo y de los mecanismos de transferencia de préstamos.

En este contexto, AFME defiende aprovechar las reformas de la Unión del Ahorro y la Inversión para reducir barreras y mejorar la capacidad de Europa para financiar sus prioridades estratégicas, especialmente en ámbitos como la innovación, la digitalización y la transición sostenible.

El informe concluye que, pese a los avances recientes, Europa continúa lejos de otras grandes jurisdicciones en términos de profundidad y competitividad de sus mercados de capitales.