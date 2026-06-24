Las compañías más expuestas a la IA están experimentando un mayor crecimiento en plantilla y salarios

La IA está transformando rápidamente las capacidades que más demandan los empleadores, incrementando el énfasis en habilidades humanas como el criterio, la creatividad y el liderazgo, mientras que las compañías con mayor capacidad para utilizar la IA siguen incrementando sus plantillas a mayor ritmo que sus competidores, según el Barómetro del impacto de la IA en el empleo 2026 de PwC.

El estudio, que analiza más de mil millones de ofertas de empleo en seis continentes, concluye también que la IA está impulsando un mercado laboral global de dos vías, en el que los puestos profesionalizados -aquellos en los que la IA automatiza tareas rutinarias y refuerza el peso del criterio y la experiencia humanos-, crecen más rápido que los puestos democratizados por la IA, en los que la tecnología facilita que personas no expertas puedan desempeñar la función.

Los puestos profesionalizados -como radiólogos o responsables de selección-, registran el doble de crecimiento en ofertas de empleo disponibles y un incremento salarial un 42% superior al de los puestos clasificados como democratizado, como, por ejemplo, responsables de servicios de TI o secretarios médicos—.

En los puestos más junior, la IA parece estar aumentando la demanda de capacidades más senior. Según el análisis de 2,4 millones de puestos de entrada al mercado de trabajo en EE. UU., los empleos de roles juniors más expuestos a la IA, tienen ahora siete veces más probabilidades de requerir habilidades intensivas en capacidades humanas tradicionalmente asociadas a perfiles senior, como el liderazgo, la creatividad o las interacciones cara a cara.

Las vacantes para estos puestos de entrada seniorizados han crecido un 35% desde 2019, mientras que el resto se redujo un 10%.

La IA está impulsando un auge de la productividad, y las compañías estrella con mayor capacidad para utilizarla se están distanciando significativamente del resto

El informe constata una divergencia creciente entre las compañías más y menos expuestas a la IA. Las empresas que operan en los sectores más expuestos a la IA registraron en 2025 un crecimiento de la productividad del 34% respecto a 2018, frente al 24% de las compañías con menor capacidad para utilizar la IA.

Dentro de este grupo, está surgiendo un marcado grupo de compañías estrella. El 20% sde las compañías más expuestas a la IA alcanzó un crecimiento medio de la productividad laboral del 163% respecto a 2018, casi cinco veces más que el conjunto de las compañías más expuestas a la IA.

El crecimiento de plantilla

Quizá lo más sorprendente es que el crecimiento de plantilla en las compañías más expuestas a la IA supera al de las menos expuestas: 52% frente a 36% en 2025, tomando como referencia los niveles de 2018. La prima salarial media por competencias en IA alcanza el 62%, mientras que las ofertas de empleo en IA superan el crecimiento del mercado laboral general

A medida que las compañías siguen impulsando la productividad con la IA, la prima salarial media para los profesionales con competencias en IA continuó aumentando hasta alcanzar el 62%, frente al 57% del año anterior.

La prima salarial varía según sector: puede llegar al 118% en algunos, como el de consumo, y situarse en el 16% en el sector público.

Los empleos que requieren competencias específicas en IA -como ingeniería de prompts o machine learning-, también se han disparado, creciendo aproximadamente ocho veces más rápido (69%) que el conjunto del mercado laboral, que lo hizo un 9%. El número de empleos en IA casi duplica el de 2024, y el crecimiento de estos puestos supera al del conjunto del empleo desde 2015.

Sectores como tecnología, medios y telecomunicaciones (11%) y servicios profesionales (6%) registraron la mayor proporción de crecimiento del empleo en IA, mientras que sanidad se situó en el extremo más bajo (menos del 1%).

Para Elda Benítez-Inglott, socia de Workforce Strategy y de Capital Humano de PwC, “las nuevas tareas que aparecen en los empleos más expuestos a la IA dependen cada vez más de capacidades como la creatividad, el liderazgo, el juicio profesional, el pensamiento crítico o la colaboración. Por tanto, no estamos hablando únicamente de aprender nuevas herramientas. Estamos hablando de desarrollar capacidades que permitan generar más valor trabajando junto a ellas. La gran paradoja es que cuanto más avanza la tecnología más valor adquieren las habilidades profundamente humanas».