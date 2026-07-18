La historia podría estar a punto de repetirse. España vuelve a situarse a un sólo partido de conquistar la Copa del Mundo y los precedentes invitan a mirar también a los mercados.

Cada Mundial deja un rastro en las Bolsas, aunque no siempre en la dirección que muchos esperan. La lógica parece sencilla: millones de personas salen a celebrarlo, aumenta el optimismo, mejora el sentimiento de los consumidores y las empresas disfrutan de una enorme exposición mediática. Sin embargo, los mercados financieros suelen funcionar bajo unas reglas muy distintas.

Los expertos de XTB señalan que la reacción bursátil de los campeones del mundo durante este siglo ha sido mucho más moderada de lo que podría sugerir la euforia deportiva. Desde 2002, el principal índice del país ganador ha avanzado de media apenas un 0,12% durante la primera sesión posterior a la final.

Además, el balance está completamente dividido: tres de los seis campeones registraron subidas y los otros tres cerraron con pérdidas. El mejor comportamiento se produjo tras el Mundial de Qatar de 2022, cuando el índice argentino avanzó un 2,34% después de la victoria de la albiceleste.

Mundial de Brasil

En sentido contrario, Brasil protagonizó la peor reacción, con una caída del 2,21% tras conquistar el torneo de 2002. Entre ambos extremos existe una diferencia de 4,55 puntos porcentuales, reflejo de que cada Mundial estuvo condicionado por un contexto económico completamente diferente.

En España tampoco se produjo una celebración bursátil. Después de que la selección levantara el Mundial de Sudáfrica, el Ibex 35 cayó un 0,68% durante la siguiente sesión. Los datos muestran, por tanto, que la victoria puede elevar el ánimo de un país, pero no suele ser suficiente para alterar las expectativas de los inversores.

Si ampliamos el horizonte hasta doce meses, el comportamiento medio de las bolsas de los países campeones mejora de forma significativa.

Historia detrás del Mundial

Excluyendo el caso de Argentina cuyo índice se vio fuertemente distorsionado por la elevada inflación y la depreciación del peso, los principales índices registraron una revalorización media del 9,8% durante el año posterior a conquistar el Mundial. Se trata de una rentabilidad positiva, aunque con diferencias muy importantes entre países, lo que vuelve a poner de manifiesto que la evolución bursátil estuvo mucho más condicionada por el contexto económico de cada momento que por el propio éxito deportivo.

El mejor comportamiento correspondió a Alemania. El DAX alemán avanzó un 18,8% durante los doce meses posteriores al Mundial de Brasil 2014. Le siguieron Brasil (+16,5%) e Italia (+15,4%). En el lado contrario, España fue el único país europeo que terminó el año en negativo, con un descenso del 4,5%, lastrada por el agravamiento de la crisis de deuda soberana en la eurozona, aunque si contamos los dividendos también cerraría en ese plazo al alza.

En resumen, tres de los cuatro grandes mercados desarrollados terminaron el año siguiente con subidas de doble dígito. España fue la única excepción, lastrada por la crisis de deuda soberana.

España ganó el Mundial en plena crisis

España ganó el Mundial en el peor momento económico posible Si hay un país que demuestra que el éxito deportivo no siempre se traduce en éxito bursátil, ese es España.

La selección levantó el primer Mundial de su historia el 11 de julio de 2010 tras derrotar a Países Bajos en una de las noches más recordadas del deporte español. Sin embargo, mientras millones de personas celebraban el histórico gol de Andrés Iniesta, los mercados comenzaban a mirar hacia un problema mucho más importante: la sostenibilidad de la deuda soberana de varios países europeos.

Apenas unas semanas antes, Grecia había necesitado su primer rescate financiero y los inversores empezaban a cuestionar la capacidad de otros países periféricos para financiarse en los mercados. España se encontraba entre ellos. El elevado déficit público, la debilidad del sistema financiero y el estallido de la burbuja inmobiliaria hicieron que la atención de los inversores se desplazara rápidamente desde el éxito deportivo hacia el deterioro de los fundamentales económicos.

Los datos reflejan perfectamente ese cambio de prioridades. Aunque el Ibex consiguió recuperar parte del terreno perdido durante los meses posteriores al Mundial, llegando a avanzar cerca de un 6% en los tres meses siguientes, la situación terminó deteriorándose.

Doce meses después de conquistar la Copa del Mundo, el principal índice español acumulaba una caída del 4,5%, siendo el único de los grandes campeones europeos del siglo XXI que cerró el año posterior en negativo.

La evolución de la prima de riesgo refuerza todavía más esta idea. El diferencial entre el bono español y el alemán pasó de situarse alrededor de los 206 puntos básicos en la final del Mundial a superar los 280 puntos básicos un año más tarde. Es decir, mientras España seguía celebrando el mayor éxito de su historia deportiva, los inversores exigían una rentabilidad cada vez mayor.

En otras palabras, el Mundial cambió la historia del fútbol español, pero no consiguió alterar el rumbo de una economía que pocos meses después entraría de lleno en la crisis de deuda soberana.

Los patrocinadores impulsan al Ibex

Mientras que el Ibex 35 terminó el año posterior al Mundial con una caída del 4,5%, varias de las compañías que patrocinaban a la selección española ofrecieron un comportamiento muy diferente. El éxito deportivo no fue suficiente para impulsar al conjunto del mercado español, pero sí coincidió con un sólido comportamiento de algunas de las principales marcas asociadas a la campeona del mundo.

El mejor ejemplo fue Adidas, patrocinador técnico de la selección española. La compañía alemana terminó acumulando una revalorización del 35,2% durante los doce meses posteriores al título, consolidando además un patrón que se ha repetido durante este siglo.

Adidas ha vestido a tres de los seis campeones del mundo desde 2002 y, de media, sus acciones han avanzado un 30,6% durante el año siguiente a levantar la Copa del Mundo.

También destacó Heineken, propietaria de Cruzcampo, cuya cotización avanzó un 19,56% durante los doce meses posteriores al Mundial. El torneo supuso un importante escaparate para la compañía y coincidió con un fuerte consumo ligado al evento deportivo.

La fotografía de 2026 también refleja cómo ha evolucionado el valor comercial de la selección española. Si en 2010 los principales patrocinadores eran Adidas, Cruzcampo, Iberdrola, Chevrolet o Banesto, hoy el grupo de socios está formado por compañías como Adidas, Iberdrola, Mapfre,

Telefónica, Ebro Foods, Google, TCL o Loewe, reflejando el creciente atractivo comercial de la selección para grandes multinacionales. En definitiva, el Mundial supone una extraordinaria plataforma de marketing para las marcas patrocinadoras.

Sin embargo, incluso en estos casos termina dependiendo de factores más relevantes como el crecimiento, la generación de beneficios o las perspectivas de cada compañía.

Qué ocurre si España gana

Según los expertos, si España consigue levantar nuevamente la Copa del Mundo, la historia invita a pensar que los mercados volverán a reaccionar mucho más a la inflación, las guerras, los beneficios empresariales o las decisiones de los Bancos Centrales que al resultado de la final.

Los datos de los últimos seis Mundiales muestran que ni las bolsas, ni el euro, ni siquiera las compañías patrocinadoras presentan un comportamiento sistemático tras el torneo. La euforia deportiva puede durar días o semanas, los mercados, en cambio, siempre terminan mirando a los fundamentales.