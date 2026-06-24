Olvídate de la barbacoa y la plancha: este electrodoméstico de Lidl por menos de 130 euros resolverá tu verano

Con la llegada del buen tiempo, muchos comienzan a preparar la barbacoa, montar la plancha o improvisar para poder comer al aire libre. Pero no siempre es cómodo ya que entre el humo, el espacio o el tener que estar pendiente de todo, al final la idea de una comida relajada se complica más de la cuenta. Por suerte Lidl tiene alternativas, y una de ellas está arrasando por menos de 130 euros.

Si tenemos ganas de comer o cenar en la terraza o el jardín y si no queremos complicarnos la vida, existen alternativas como esta que ahora te presentamos, y que simplifican el plan sin renunciar a cocinar fuera. Algo que funciona bien, que no obliga a tener varios aparatos y que además encaja en una terraza o jardín sin ocupar medio espacio. Una novedad de Lidl que mezcla varias funciones en una sola y que, poco a poco, está llamando la atención. Se trata de un brasero 2 en 1 con plancha que permite cocinar y, después, usarlo como punto de calor para alargar la sobremesa.

Este electrodoméstico de Lidl por menos de 100 euros resolverá tu verano

A simple vista puede parecer una barbacoa más, pero no lo es exactamente. Este modelo funciona con carbón, pero incorpora una doble superficie que permite cocinar de dos formas distintas. Por un lado, cuenta con una parrilla central de unos 27,5 centímetros de diámetro, pensada para carne o pescado. Es la parte más clásica, la que recuerda a una barbacoa de toda la vida.

Pero alrededor tiene una plancha de acero inoxidable en forma de aro, bastante útil para alimentos más delicados o que no quieres poner directamente sobre la parrilla. Verduras, marisco o incluso opciones vegetales se pueden cocinar aquí sin problema de modo que no tienes que elegir entre parrilla o plancha, sino que lo tienes todo en el mismo sitio.

De cocinar a disfrutar del fuego en cuestión de segundos

Uno de los detalles que más llama la atención es que no se queda sólo en la parte de cocinar. Cuando terminas, puedes retirar la parrilla y dejarlo funcionando como brasero. Y ahí cambia completamente el uso ya que pasa de ser un aparato para cocinar a convertirse en un punto de calor, algo bastante práctico cuando cae la noche y baja la temperatura y queremos que lo cocinado se mantenga caliente durante más tiempo.

Diseñado para usarlo sin complicarse

Otro punto a favor es la altura. Está pensado para trabajar a unos 83 centímetros, lo que permite cocinar de pie sin tener que agacharse ni adoptar posturas incómodas. Mientras cocinas puedes estar hablando, moviéndote o simplemente controlando la comida sin tener que estar pegado al aparato todo el rato. Es un detalle simple, pero en el uso real marca bastante.

Además, incluye un cajón para el carbón que facilita el encendido y la limpieza posterior, algo que muchas veces es lo más pesado de este tipo de productos. También tiene un compartimento para guardar leña, lo que ayuda a tenerlo todo más organizado.

Materiales pensados para aguantar el uso exterior

El conjunto está fabricado en acero con recubrimiento en polvo, pensado para resistir el uso en exteriores. La plancha, por su parte, es de acero inoxidable con un grosor de 1,5 mm, lo que ayuda a mantener mejor el calor durante la cocción. No es un producto ligero en el sentido más básico, pero tampoco es complicado de mover dentro de un jardín o terraza. Con unos 14,8 kilos de peso, se mantiene estable y da sensación de solidez.

En cuanto al tamaño, tiene un diámetro aproximado de 58,5 centímetros y una altura de 83, lo que lo sitúa en un punto intermedio: suficiente para cocinar para varias personas, pero sin ser un armatoste.

Para quién tiene sentido este tipo de brasero

Este tipo de producto encaja sobre todo en quienes quieren simplificar. No tener que elegir entre barbacoa, plancha o brasero, sino tener algo que cumpla con todo. Puede ser útil para reuniones con amigos, comidas familiares o simplemente para quienes disfrutan de cocinar fuera sin complicarse demasiado.

También tiene sentido para espacios donde no hay mucho sitio para varios aparatos. Aquí todo está integrado y eso se nota. Eso sí, sigue siendo un producto de carbón, con lo que implica ya que hay que encenderlo, mantenerlo y limpiarlo después. No es automático, pero tampoco pretende serlo.

Precio y por qué está generando interés

El brasero 2 en 1 de LANDMANN se vende en Lidl por 129 euros. No es el producto más barato, pero sí entra dentro de una gama bastante razonable teniendo en cuenta que combina varias funciones. Parte de su atractivo está precisamente ahí ya que no es sólo una barbacoa ni solo una plancha y tampoco es solo un brasero. Es un poco de todo, y eso hace que se le saque más partido durante todo el año.

Al final, la clave está en cómo se usa. Si sólo quieres hacer una barbacoa puntual, quizá no lo necesites. Pero si te gusta alargar las comidas, cenar fuera o aprovechar la terraza incluso cuando refresca, tiene bastante más sentido. Porque más allá de cocinar, lo que propone es otra cosa y es convertir cualquier reunión en algo que no termine cuando se apaga el fuego.