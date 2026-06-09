Giro en el horario de Mercadona confirmado: el cambio que llega a estos supermercados a partir de este día

Mercadona ha decidido mover ficha de cara al verano y ya tiene fechas sobre la mesa. A partir del 22 de junio, sus supermercados cambiarán el horario habitual, con más tiempo de apertura, pero además para una parte de ellos llega una novedad que no pasa desapercibida y es que como ya hiciera el año pasado de nuevo abrirá también los domingos.

Pero como decimos, no será en todas las tiendas. De hecho, la medida se limita a 320 supermercados, pero no son pocos. Están situados, sobre todo, en zonas donde en verano la población se dispara y el ritmo no tiene nada que ver con el del resto del año. El cambio, además, no es permanente ya que tiene fecha de inicio y también de final ya que estará en vigor hasta el 30 de agosto y, después, todo volverá a la normalidad.

Giro en el horario de Mercadona confirmado este verano

El ajuste principal afecta al cierre ya que los supermercados de Mercadona ampliarán su horario y pasarán a funcionar de 9:00 a 22:00 horas sin interrupciones. Es decir, que es sólo media hora más respecto al horario habitual, pero en verano esa diferencia pesa más de lo que parece si tenemos en cuenta que hay más gente, se compra más tarde y, en muchos casos, la compra se deja para el final del día. Recordemos que no es la primera vez que Mercadona hace algo así. De hecho, es bastante habitual cuando llega la época estival, pero debemos tener en cuenta que además de esa apertura ampliada hay una selección de tiendas que también van a estar abiertas el domingo.

Qué tiendas abrirán los domingos

Las tiendas afectadas están en destinos turísticos claros. Sitios donde en invierno hay un ritmo relativamente tranquilo, pero que en verano se llenan. Ahí entran lugares como Ibiza, Marbella o Lloret de Mar, que prácticamente duplican su actividad. También Salou o Sanxenxo, donde los fines de semana se nota especialmente la llegada de visitantes.

Y en la costa valenciana ocurrirá algo parecido ya que municipios como Benidorm, Cullera, Denia o Jávea forman parte de esa lista donde el verano lo cambia todo. En estos puntos, mantener el horario de invierno se queda corto. Y eso es, básicamente, lo que intenta evitar la compañía con este ajuste.

Una apertura que sorprende

Si hay algo que llama la atención, no es tanto la media hora extra al día. Es la apertura en domingo si tenemos en cuenta que Mercadona lleva años cerrando en domingos y festivos. Es una de sus señas de identidad y forma parte de su política interna. Por eso este cambio destaca más de lo habitual.

Pero durante estas semanas de verano, las tiendas incluidas en la medida abrirán los domingos por la mañana, hasta las 15:00 horas. No es un horario completo, pero sí suficiente para cubrir el momento de más movimiento. Sobre todo en zonas donde mucha gente llega el fin de semana y necesita comprar nada más instalarse.

El resto de supermercados no cambia

Mientras tanto, la mayoría de tiendas de Mercadona en España seguirá funcionando igual que siempre. Sin cambios más allá del antes señalado de ampliar su horario al de verano. Eso significa horario de 9:00 a 22:00 y cierre en domingo. Sin excepciones fuera de estas zonas turísticas.

Por qué Mercadona ajusta horarios en verano

Como es del todo comprensible, el verano cambia el volumen de clientes de forma bastante clara. Y en muchos de estos municipios, la población se multiplica en pocas semanas. Y eso se nota en que se dan más compras, más colas y más movimiento dentro de las tiendas. Es decir, que si se mantiene el horario habitual, el servicio se resiente. Y es justo lo que la empresa intenta evitar. Por eso amplían un poco el horario y, en algunos casos, abren el domingo. No es un cambio de modelo, es más bien un ajuste puntual para no quedarse cortos.

Cómo comprobar si tu tienda está incluida

Dado que no todas las tiendas aplican este horario, lo más práctico es comprobarlo antes de ir. Mercadona tiene en su web un buscador donde puedes ver el horario de cada supermercado. Es algo rápido y evita el típico desplazamiento innecesario. En verano, además, estos detalles se notan más. No es lo mismo ir a comprar a las ocho de la tarde y encontrar abierto que llegar y encontrarte la puerta cerrada.

Una medida con fecha de caducidad

El cambio empieza el 22 de junio y termina el 30 de agosto. A partir de ese día, será cuando las tiendas vuelvan a su horario habitual o de hecho, al de invierno. Cierre a las 21:30 y domingos cerrados, como el resto del año. Es decir, no es una transformación permanente, sino una forma de adaptarse a un momento muy concreto.

Para quienes estén en zonas turísticas, el cambio será evidente. Para el resto, todo seguirá prácticamente igual. Pero conviene tenerlo en cuenta ya que en verano, pequeños cambios como este acaban marcando bastante la diferencia.