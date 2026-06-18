Los 350.000 empleos en defensa que España necesita cubrir urgentemente y que nadie está solicitando: 80.000 euros de salario medio

La industria española de la defensa necesitará cubrir 350.000 puestos para los próximos años. UGT FICA presentó hace unas semanas el informe ‘Diagnóstico del sector industrial de la defensa y seguridad en España’, en el que informó de la próxima jubilación de alrededor de 240.000. También confirmó que se necesita perfil altamente cualificado con salarios que pueden llegar a los 80.000 euros de media. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las ofertas de trabajo del sector de la defensa en España.

La invasión de Rusia a Ucrania y el conflicto en Oriente Medio de los últimos meses han hecho a Occidente ponerse en situación ante los peligros que acechan en los próximos años. El mundo mira con miedo a una posible Tercera Guerra Mundial y por ello las primeras potencias mundiales siguen armándose ante el temor a un conflicto a gran escala. Ahora adquieren más dimensiones las palabras de Donald Trump aconsejando a los países miembros de la OTAN destinar el 5% de su PIB al gasto militar. E

Las palabras del presidente de los Estados Unidos no fueron escuchadas por un Pedro Sánchez que sigue con su proclama electoral del «no a la guerra», pero con vistas al futuro, el sector de la defensa española ha seguido su camino y habla de la necesidad de cubrir 350.000 puestos de alta cualificación en los próximos años, contando con la jubilación de 240.000 personas que forman parte de este sector. Los sueldos que se ofrecen son de 80.000 euros brutos anuales de media.

Trabajos en defensa por 80.000 euros

De ello ha informado UGT FICA en el informe ‘Diagnóstico del sector industrial de la defensa y seguridad en España’, que presentó a primeros del mes de junio en la jornada Observatorio Industrial del Metal. «La industria de la defensa supera ya los 80.000 euros de salario medio y se enfrenta a una creciente falta de talento», informaron en su página web desde la UGT sobre la situación que atraviesa el sector.

«La industria española de la defensa se está consolidando como uno de los sectores industriales con mejores salarios y mayor capacidad de atracción de empleo cualificado. La remuneración media bruta supera ya los 80.000 euros anuales, más del doble que en el sector servicios, en un contexto marcado por el aumento global de la inversión militar, la búsqueda de autonomía estratégica europea y la creciente demanda de perfiles tecnológicos especializados», se puede leer en el artículo publicado por los sindicatos.

En este informe también hablan de la necesidad de cubrir 350.000 plazas en los próximos años por la jubilación de 240.000 trabajadores. Estas ofertas de trabajo por salarios de 80.000 euros tienen que ver con áreas como la aeronáutica y el espacio, hasta electrónica, ciberdefensa, simulación o sistemas satelitales.

«El informe advierte de que el crecimiento de la industria empieza a chocar con una creciente escasez de talento especializado», dicen desde UGT y también informan que: «La elevada complejidad tecnológica de las actividades vinculadas a defensa, espacio, electrónica o simulación está disparando la demanda de perfiles con alta cualificación técnica, en un mercado donde las empresas españolas compiten ya con grandes grupos industriales europeos por atraer ingenieros, especialistas digitales y profesionales STEM».

Este estudio también ensalza el sector de defensa como uno de los grandes polos de empleo industrial en España. Genera 36.000 empleos directos, 37.000 indirectos y otros 15.000 inducidos, en áreas que abarcan desde aeronáutica y espacio hasta electrónica, ciberdefensa, simulación o sistemas satelitales.