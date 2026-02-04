Zubimendi se descarta como solución a los problemas del Real Madrid: «Hay jugadores de sobra»

Martín Zubimendi representa un perfil que el Real Madrid echa de menos en su medular. El futbolista español no entró en los planes del club el pasado verano, pese a contar con el visto bueno de un Xabi Alonso que le entrenó en la Real Sociedad B. El ex jugador txuri-urdin acabó fichando por el Arsenal a cambio de 70 millones de euros, donde se ha asentado como titular y pelea por levantar la ansiada Premier League. Siete meses después de su llegada al equipo londinense, Zubimendi ha contestado a aquellos que le ven como solución a los problemas del Real Madrid en el centro del campo.

«No creo, el Madrid tiene jugadores de sobra para hacerlo bien. Que va», respondió al respecto el internacional español. La medular blanca se ha convertido en uno de los principales dolores de cabeza del club en las últimas temporadas. Las salidas de Toni Kroos y Luka Modric han debilitado una zona del campo que fue una de las claves de los éxitos merengues en la última década. El Real Madrid cuenta con Tchouaméni, Camavinga, Ceballos, Arda Güler y Fede Valverde en esta posición, además de un Jude Bellingham al que Álvaro Arbeloa ha pedido retrasar su posición; según informó Eduardo Inda, director de OKDIARIO, en El Chiringuito de Jugones.

Otro de los problemas que ha enfrentado el conjunto blanco en las últimas temporadas es las lesiones, que han provocado que los centrocampistas ocupen otras posiciones en la defensa. En el duelo ante el Rayo Vallecano se pudo apreciar, donde la retaguardia del Real Madrid contó con Tchouaméni en el centro de la defensa y Valverde y Camavinga en los laterales durante la segunda mitad. Ante la baja de Bellingham durante este mes de febrero, Ceballos espera recuperar minutos y Arbeloa podría contar con canteranos como Jorge Cestero y Thiago Pitarch.

⚽️🧠 Martín Zubimendi, jugador del @Arsenal, reacciona en #ElLarguero a esa frase que se repite entre el madridismo ➡️ «NECESITAMOS A UN ZUBIMENDI» ⬅️ 🫢‼️ «El Real Madrid tiene jugadores DE SOBRA para hacerlo bien, así que no creo que NECESITEN a un ‘Zubimendi» pic.twitter.com/jRtDeURE2Y — El Larguero (@ellarguero) February 3, 2026

Pese a los cambios de posición de los centrocampistas del Real Madrid, la plantilla acusa la falta de un organizador en su medular, más allá de un Arda Güler que desarrolla todo su potencial cuando se acerca a los metros finales. Es por ello que, desde la afición madridista, se alude a Martín Zubimendi como un fichaje que el club podría haber acometido en verano para solucionar esta falla. «Hay jugadores de sobra para hacerlo bien», ha respondido el futbolista del Arsenal a una pregunta al respecto en El Larguero de la Cadena SER.

Zubimendi, titular en un candidato a todo

Martín Zubimendi no ha tardado en convertirse en un fijo en las alineaciones de Mikel Arteta. El ex futbolista de la Real Sociedad se ha hecho con un puesto de titular que ya ostenta en la selección española. Además de sus cualidades como centrocampista, Zubimendi ha mostrado una capacidad goleadora desconocida hasta el momento. Con cuatro meses de competición por delante, ya ha superado su mejor marca de cara a puerta con cinco goles.

Lo está haciendo, además, en un Arsenal que aspira a levantar tanto la Premier League como la Champions. Respecto al campeonato inglés -que los gunners no ganan desde 2004- el equipo londinense aventaja en seis puntos al Manchester City en lo alto de la tabla. En la noche del martes accedió a la final de la EFL Cup, donde ya esperan rival. Su mayor demostración de poderío, en cambio, ha sido en la fase de liga de la Champions; donde el Arsenal se ha convertido en el único equipo en ganar sus ocho partidos de la liguilla.