La rajada de Zamorano contra Lamine: «No es jugador para el Real Madrid, no tiene nuestra cultura»

Lamine Yamal sigue levantando ampollas en el Real Madrid. Desde hace semanas, el cabreo del club blanco con la estrella del FC Barcelona llegó a tal punto que no quieren saber nada de él. En el club azulgrana han defendido sus discursos y gestos hacia Chamartín, pero también hay gente que no olvida, como Iván Zamorano. El ex delantero valoró su actitud y lanzó varios dardos acerca de su comportamiento fuera del campo.

«A él no lo ficharía. Es un crack, pero no es la esencia de lo que es un jugador del Real Madrid. Yo ficharía a Pedri, es un fenómeno y lo hace sin hablar. Es humilde, habla lo justo y esa es la esencia. Lamine Yamal no tiene ni alma ni esencia del Madrid. Al Barça, bien; aquí, no. Es otra historia, otro club completamente distinto. El Real Madrid es un equipo de clase y cultura. Los jugadores deben representar eso. Jamás escuché a Messi decir que robamos, y era el mejor del mundo. Un chico de 16/17 años que se le den estas luces por lo que habla…creo que lo que hay que hacer es demostrarlo en el campo y lo otro más adelante», explicó.

Zamorano defiende a Carvajal tras su incidente a Lamine

Después de acabar el Clásico, el encontronazo entre Lamine y Carvajal provocó una división de opinión acerca de los gestos de ambos frente a todo el Santiago Bernabéu. Para Zamorano, la razón es para el capitán madridista: «Lo entendí perfectamente. Todos nos hemos equivocado, pero es el momento en el que el Barça haga honor a su frase (Más que un club). Tienen que tratar de encaminarlo. Si sigue así será un gran jugador, pero no de los que dejará un legado porque son de otra cosa», concluyó en la tertulia con el periodista Josep Pedrerol.

Lamine Yamal jugará este miércoles en Brujas con mucho en juego para volver a impulsarse en la Champions después de que el Barcelona cayese la pasada jornada ante el PSG. Partido con mucho en juego para él para silenciar las críticas en el césped.