Mina Bonino confiesa el deseo de Valverde la noche de antes del partido: «Ojalá haga un gol mañana»

El Real Madrid vivió una noche histórica en la Champions League al imponerse por 3‑0 al Manchester City en la ida de los octavos de final, gracias a una actuación inolvidable de Federico Valverde. El centrocampista uruguayo firmó un hat‑trick y colocó al Madrid con pie y medio en cuartos de final de la máxima competición europea. ￼

Lo más curioso de este partido no fue solo lo que hizo Valverde sobre el césped, sino también lo que ocurrió la noche anterior. Su esposa, la periodista Mina Bonino, contó cómo fue la conversación que tuvieron antes del gran partido. Según Bonino, hablaron justo antes de dormir y ella le animó con palabras que, en cierto modo, se hicieron realidad en el estadio: Justo esa noche hablábamos y me dijo: «Pa, ojalá haga un gol mañana», me decía. Yo le digo: «Bueno, vamos a soñarlo, vamos a acostarnos y vamos a soñarlo mucho, vamos a pensarlo mucho», le dije yo. Un deseo que se acabó multiplicando por tres y dejando una actuación a la altura de muy pocos en partidos así.

Un hat-trick de Valverde que pone al Real Madrid cerca de cuartos

Ese mensaje de confianza parece haber acompañado a Valverde durante los 90 minutos en el Estadio Santiago Bernabéu, donde marcó los tres goles del triunfo en menos de una hora. Cada tanto, el uruguayo fue celebrado con fuerza por la afición y sus compañeros, que reconocieron su importancia en un momento clave de la temporada. ￼

El resultado deja al Real Madrid en una posición cómoda para el partido de vuelta en Manchester, aunque saben que una remontada nunca es imposible en Europa. El equipo de Pep Guardiola tendrá que ganar por tres goles o más para forzar la prórroga o la clasificación, una tarea difícil ante un rival muy difícil que no les va a poner las cosas nada fáciles.