Hernández Hernández pitará el Espanyol – Atlético: así es la norma no escrita del CTA que le aleja del Clásico

Alejandro Hernández Hernández partía como favorito en todas las quinielas como árbitro elegido para pitar el Clásico del próximo domingo 25 de octubre. Por este motivo, su designación para el duelo entre Espanyol y Atlético de Madrid de este fin de semana ha pillado por sorpresa al fútbol español.

La norma no escrita del Comité Técnico de Árbitros (CTA) dicta que los colegiados de Primera División pitan de manera alterna, es decir, lo hacen en una jornada y descansan en la siguiente. Si esta dinámica se aplica a Hernández Hernández, el canario no podrá dirigir el primer enfrentamiento entre Real Madrid y FC Barcelona de la temporada.

El motivo es la plantilla de árbitros de campo de la primera categoría del fútbol español, compuesta por 20 integrantes. El CTA apuesta por que, salvo sanción a uno de sus colegiados, todos ellos no permanezcan más de una jornada sin dirigir un encuentro.

Con 10 partidos por jornada, las cuentas son sencillas. De hecho, es habitual que los colegiados que no ejerzan como árbitros de campo pasen a la sala VOR de Las Rozas, aunque también hay colegiados que se dedican en exclusiva a estas funciones.

𝗗𝗘𝗦𝗜𝗚𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 | 𝗝𝗢𝗥𝗡𝗔𝗗𝗔 𝟭𝟬 | SÁBADO 🟨🟥 Estos son los árbitros para los partidos del 17 de octubre en Segunda División. 👥 Designación completa: https://t.co/9Kdg72M7sN #ArbitrajeRFEF | @CTARFEF https://t.co/qKUhMeliE4 — RFEF (@rfef) October 16, 2026

La noticia de la posible elección de Hernández Hernández para el Clásico saltó la semana pasada. El procedimiento habitual del CTA para anunciar sus designaciones consiste en esperar al día previo al partido, antes de las 16:00 horas.

Por ello, las más de dos semanas de antelación con las que se filtró el elegido para el partido más importante del fútbol español no pasaron desapercibidas para José Mourinho. Al ser preguntado sobre el arbitraje en la previa del duelo ante la Roma en Champions, el técnico luso envió un dardo al CTA por este motivo. «Me fío de todos los árbitros, pero me suena raro cuando se sabe quién pita tres semanas antes», señaló en sala de prensa.

El historial de Hernández Hernández en el Clásico

La información adelantada por Radio Marca relativa a la futura designación de Hernández Hernández para el primer Clásico liguero llegó a los oídos de un José Mourinho que no dudó en denunciar esta anomalía. También señaló el entrenador madridista el timing elegido por el CTA para anunciar la sanción a Vinicius Junior en las horas previas al partido de Champions ante la Roma. La actitud de Mou, que mostró mayor cordialidad en los primeros meses de su segunda etapa de blanco, ha cambiado tras los atropellos arbitrales sufridos en las últimas jornadas.

Tampoco gustó la elección anticipada de un Alejandro Hernández Hernández con un historial negro de decisiones contrarias al Real Madrid en los Clásicos. El canario ha sido protagonista en hasta tres duelos que acabaron con empate o victoria culé. En 2018, el más recordado ignoró las instrucciones de su cuarto árbitro para no pitar una clara falta de Luis Suárez sobre Varane; en una jugada que acabó en gol blaugrana.

En seis duelos entre Real Madrid y FC Barcelona dirigidos por Hernández Hernández, el balance es de tres victorias culés, dos empates y un único triunfo merengue hace una década. Ahora, cuando sonaba con fuerza para arbitrar su séptimo Clásico, el colegiado internacional se aleja de la designación más codiciada… salvo cambio en esta regla no escrita del CTA.