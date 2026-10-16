Apelación no hace caso al recurso del Real Madrid y mantiene los cuatro partidos de sanción para Vinicius

El Comité de Apelación no acepta el recurso del Real Madrid sobre la sanción de Vinicius y mantiene los cuatro partidos de suspensión que le colocó el Comité de Disciplina. Así, el jugador brasileño se perderá los próximos cuatro partidos del Real Madrid en Liga: ante Sevilla, el Clásico en Barcelona, contra el Racing de Santander y ante el Valencia. Vinicius no volverá a jugar con el Real Madrid en Liga hasta el 21 o 22 de noviembre, ya después del último parón por selecciones.

El Comité de Disciplina le puso a Vinicius esa sanción, un duro castigo, al jugador del Real Madrid el pasado miércoles por lo ocurrido tras su expulsión contra el Villarreal. De los cuatro partidos, dos de ellos corresponden por el agarrón de pelo que hizo a Saliba en el duelo, motivo por el que vio la cartulina roja. Los otros dos fueron por las protestas que hizo al árbitro en el momento en el que le expulsó.

Tras conocerse la sanción, OKDIARIO informó de que el Real Madrid iba a recurrir este duro castigo al parecerles «una exageración». El recurso se puso y ahora ha sido deliberado por el Comité de Apelación, que mantiene los cuatro encuentros de sanción a Vinicius. En el Real Madrid se consideró desde el primer momento el castigo como muy excesivo.

Sin embargo, Vinicius tendrá que cumplir estos cuatro encuentros de sanción en Liga, de los cuales uno es en el Bernabéu, el de este domingo ante el Sevilla, y tres a domicilio, en Barcelona, Santander y Valencia. Sí podrá jugar el brasileño entre medias los partidos de Champions ante el Leipzig en el Bernabéu y contra el AEK de Atenas.