Elche – Real Madrid en directo online | Alineaciones y dónde ver el partido de Liga hoy en vivo

Sigue en vivo y en directo la retransmisión del partido de la jornada 13 de la Liga entre Elche y Real Madrid. El Estadio Martínez Valero será el escenario de este gran partido de Liga que promete muchas emociones. Los dos equipos llegan a este partido después de dos semanas sin jugar, por el parón internacional.

El Real Madrid se mide al Elche en el partido de la 13ª jornada este domingo, 23 de noviembre, en un partido clave para el equipo de Xabi Alonso, que necesita puntuar para ser líder de la Liga. Después del triunfo del Barcelona ante el Athletic Club (4-0), culés y madridistas están empatados a puntos, pero los culés están por delante por mejor diferencia de goles. Así, el Real Madrid necesita al menos puntuar en Elche para volver a ser líder de la Liga.

Tras dos semanas sin partidos, por el parón internacional, el equipo blanco regresa a la Liga en el primero de los cuatro encuentros que serán a domicilio. Tras este encuentro en Elche, jugará el miércoles en Atenas ante el Olympiacos en Champions. Pero antes necesita tres puntos en el Martínez Valero ante el equipo entrenado por Eder Sarabia, asentado en mitad de tabla.

El Elche – Real Madrid arrancará en el Estadio Martínez Valero a las 21:00 hora peninsular española. Los blancos quieren ganar para seguir en lo alto de la clasificación y mantener la ventaja con el Barcelona, que era de tres puntos antes del inicio de esta 13ª jornada de Liga. El partido es muy importante para el Real Madrid y para Xabi Alonso, que se juega gran parte del crédito en el banquillo en este encuentro.

Este partido de Liga entre el Elche y el Real Madrid se podrá seguir en vivo y en directo online con DIARIO MADRIDISTA. Aquí podrás seguir toda la información sobre este encuentro de Liga.