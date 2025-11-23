Elche – Real Madrid en directo online | Alineaciones y dónde ver el partido de Liga hoy en vivo

Real Madrid
La clasificación de la Liga
Barcelona y Real Madrid lideran en estos momentos la clasificación con 31 puntos. El Barça está por delante por mejor diferencia de goles. Eso sí, el Real Madrid tiene que disputar este encuentro en Elche. A dos puntos de ambos está el Villarreal y a tres del Atlético de Madrid.
Las bajas en el Real Madrid
Xabi Alonso tiene para este encuentro las bajas por lesión de Tchouaméni, Rüdiger, Mastantuono, Militao, Alaba y Carvajal. Son jugadores clave, todos ellos titulares, que no pueden estar en este encuentro de Liga en Elche.
Las novedades en el once del Real Madrid
Fran García, Rodrygo y Ceballos son las novedades del Real Madrid para este partido en Elche. Xabi Alonso revoluciona el equipo inicial con varios cambios. Sobre todo la suplencia de Vinicius es la noticia en Elche, además de la de Fede Valverde.
La lucha por el liderato
13ª jornada de Liga
Once del Elche
Así sale el Elche, rival del Real Madrid: Iñaki Peña; Héctor Fort, Álvaro Núñez, David Affengruber, Víctor Chust, Germán Valera; Aleix Febas, Diangana, Marc Aguad; Rafa Mir y André Silva.
Vinicius suplente
La gran novedad del once del Real Madrid en Elche es la suplencia de Vinicius. no juega el brasileño. Tampoco Fede Valverde.
Alineación del Real Madrid
Este es el equipo del Real Madrid para jugar ante el Elche: Courtois; Trent Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Carreras, Fran García; Arda Güler, Ceballos, Bellingham; Rodrygo y Mbappé.
Elche – Real Madrid en directo
¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión en directo del partido de Liga entre Elche y Real Madrid! A partir de las 21:00 horas arrancará este gran encuentro en el que el Real Madrid se juega el liderato de Liga. ¡Comenzamos con la narración en vivo!
Tras dos semanas sin partidos, por el parón internacional, el equipo blanco regresa a la Liga en el primero de los cuatro encuentros que serán a domicilio. Tras este encuentro en Elche, jugará el miércoles en Atenas ante el Olympiacos en Champions. Pero antes necesita tres puntos en el Martínez Valero ante el equipo entrenado por Eder Sarabia, asentado en mitad de tabla.
El Elche – Real Madrid arrancará en el Estadio Martínez Valero a las 21:00 hora peninsular española. Los blancos quieren ganar para seguir en lo alto de la clasificación y mantener la ventaja con el Barcelona, que era de tres puntos antes del inicio de esta 13ª jornada de Liga. El partido es muy importante para el Real Madrid y para Xabi Alonso, que se juega gran parte del crédito en el banquillo en este encuentro.
La obligación de ganar del Real Madrid
El Real Madrid busca reencontrarse con la victoria, ante un Elche que es la revelación de la Liga. El conjunto blanco no ganó sus dos últimos partidos antes del parón, perdiendo ante el Liverpool y empatando ante el Rayo Vallecano.