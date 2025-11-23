Elche-Real Madrid: victoria o lío

Victoria o lío, no hay otra para el Real Madrid en su visita al Martínez Valero de Elche este domingo (21:00 horas). El conjunto blanco llega a este encuentro tras haber cosechado una derrota en Liverpool en la Champions y un empate en Vallecas contra el Rayo en el último encuentro de Liga previo al parón. Por lo tanto, el equipo dirigido por Xabi Alonso está obligado a sumar de tres en tres para no abrir una herida con color a crisis.

El Real Madrid sabe que debe dar un paso al frente cuanto antes. Las malas sensaciones posteriores al Clásico que los blancos ganaron en el Santiago Bernabéu las deben revertir cuanto antes para afrontar el último bloque del año, ese que comenzará en Elche y finalizará contra el Sevilla en Chamartín, y se afronta de la mejor manera posible.

Por ello, Xabi Alonso apostará por el mejor once posible. Trent Alexander-Arnold volverá al lateral derecho, Camavinga repetirá en el centro del campo junto a Valverde, mientras que en el costado derecho formará Arda Güler.

Una ‘final’ para Xabi

A día de hoy, en el club existen muchas dudas sobre Xabi Alonso. Las sensaciones que dejó el equipo en esos dos encuentros han debilitado la figura del entrenador, especialmente porque parte del vestuario parece distanciada de él.

Una mala imagen del Real Madrid este domingo en el Martínez Valero podría dejar muy tocada la posición de Xabi Alonso a estas alturas del campeonato. El duelo ante el equipo de Sarabia -una de las grandes revelaciones de la Liga- es, en la práctica, una auténtica final para el técnico donostiarra.

El Real Madrid está obligado a ganar en Elche. El empate no sirve y una derrota supondría un golpe muy duro. No provocaría un despido inmediato, pero sí complicaría aún más la situación de Xabi Alonso, sobre todo por lo que viene a continuación. El calendario posterior es especialmente exigente: Olympiacos en El Pireo, Montilivi y San Mamés.

Un Elche sin complejos

El conjunto ilicitano, que ha regresado a Primera mostrando un gran nivel, llega a esta jornada con dos incógnitas. Tanto Josan Fernández como John Chetauya sufren molestias no especificadas y han trabajado en el gimnasio al margen del grupo durante varios días. Su presencia en el próximo partido dependerá de cómo evolucionen, mientras que Pedro Bigas parece encaminado a recibir el alta competitiva tras completar dos entrenamientos junto al resto de sus compañeros.

El once inicial continuará siendo difícil de predecir en varias posiciones, aunque mantendrá su estructura habitual. Todo indica que Bigas, ya recuperado, y Valera, después de una rotación difícil de entender en la última jornada, regresarán a la alineación. Chust, Pedrosa y Petrot se juegan el último puesto en la zaga. En ataque, André Silva y Rafa Mir parten con ventaja, aunque Álvaro Rodríguez sigue muy presente en las opciones del técnico.

Elche – Real Madrid: posibles onces