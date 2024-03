Mbappé cree que Luis Enrique es un «títere» de Qatar y no se habla con él

Kylian Mbappé está enfadadísimo por las repetidas sustituciones de Luis Enrique y ha dicho a sus íntimos en el vestuario que el técnico “es un títere”de Qatar. El delantero francés cree que sólo cumple órdenes del club para quitarle minutos en la Ligue 1 y que no pueda ganar la Bota de Oro.

Así lo desveló en exclusiva Eduardo Inda en su intervención semanal en El Chiringuito de Jugones: «Delante de las cámaras no van a estar diciéndose salvajadas, pero en el caso de Mbappé y Luis Enrique la relación está absolutamente rota. Uno de los mejores jugadores del mundo y ahora está todo el día en el banquillo, es llamativo. Me cuentan jugadores españoles del PSG que Mbappé va diciendo que Luis Enrique es un títere de Qatar. Si tiene al mejor jugador de Francia, al mejor del PSG y a uno de los tres mejores del mundo en el banquillo es surrealista todo. El jugador piensa que no obedece a cuestiones técnicas, sino a cuestiones de estrategia de Qatar».

La realidad es que el Paris Saint Germain tiene su liga absolutamente bajo control con una ventaja de 9 puntos de ventaja sobre el modesto Brest y 13 con respecto al Mónaco. Tendría que ocurrir una hecatombe de dimensiones bíblicas para que los de Luis Enrique perdieran la Ligue One. Lo sabe el técnico y, lo que es más importante, lo saben desde Doha, la mano que mece la cuna de París.

El PSG espera ingresar al menos 100 millones por la salida de Mbappé https://t.co/2BzilcHAja — okdiario.com (@okdiario) March 4, 2024

Resulta curioso que desde que Mbappé comunicó al PSG su decisión firme de irse en junio al Real Madrid el jugador no haya completado nada más que el partido de Champions ante la Real Sociedad. Fue suplente en la victoria de su equipo ante el Nantes, aunque marcó un gol en los 28 minutos que estuvo en el campo. Después, ha sido sustituido consecutivamente por Luis Enrique en los partidos ante el Stade Rennes (en el 65) y ante el Mónaco, cambiado al descanso.

En los 18 partidos anteriores de la Ligue One, Luis Enrique no había sustituido a Mbappé jamás. Jugó completos los 16 duelos que inició de titular y rotó en otros dos partidos en los que salió desde el banquillo: frente al Toulouse en su estreno liguero tras haber sido apartado del equipo en la pretemporada por orden de Qatar y contra el Olympique de Marsella en la primera vuelta.

Mbappé sospecha de Luis Enrique

En la Champions Mbappé ha jugado completos los siete encuentros que ha disputado hasta ahora el PSG. Tras complicarse la vida en la fase de grupos e iniciados los octavos, Luis Enrique no puede correr el riesgo de sentar a su estrella porque sabe que el peso de Mbappé en su equipo es sencillamente capital y no se puede permitir el lujo de sacarle del campo.

A Mbappé le sobran los motivos para sospechar de Luis Enrique, que ya se plegó a las órdenes del club en pretemporada sin decir esta boca es mía cuando el PSG decidió apartar del equipo a Mbappé. El delantero cree que el técnico es un mero «títere», y así se lo ha dicho a sus amigos en el vestuario parisino, un instrumento utilizado en su contra por Qatar para evitar que pueda ganar la Bota de Oro al máximo goleador de la temporada en Europa.

Locura con Mbappé en San Sebastián: baño de masas a su llegada al aeropuerto https://t.co/8bcMn8HA00 — okdiario.com (@okdiario) March 4, 2024

La relación entre Mbappé y Luis Enrique está sencillamente rota y no será fácil coserla. Más bien al contrario. Mientras el PSG se mantenga con vida en la Champions el matrimonio de conveniencia entre ambos evitará tirarse los trastos a la cabeza, pero en cuanto el equipo parisino sea eliminado de la competición todo amenaza con saltar por los aires en el vestuario del Parque de los Príncipes.

Y gran parte de la culpa es de Luis Enrique, que se ha mostrado obediente con los dueños del club e inflexible con Mbappé. Hemos pasado del «no me caso con él porque Mbappé no quiere» al «tenemos que aprender a vivir con Mbappé» y después al «las decisiones las tomo yo». Y punto. Así se ha ido pudriendo la relación entre un técnico volcánico con poca mano izquierda para lidiar con las estrellas y un futbolista que se ha sentido señalado desde hace meses y que sólo quiere cumplir su contrato, ganar todo lo posible en el campo y en el banco, y después cumplir su sueño de jugar en el Real Madrid.

La convivencia entre Luis Enrique y Mbappé se ha ido tornando en imposible por varias decisiones del técnico español, una de ellas la de colocar a Kylian como delantero centro, una demarcación de la que huye como de la peste. Pero las sustituciones han sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia del jugador, que se siente señalado por el técnico al que culpa de ponerse del lado de la directiva antes que de la plantilla.

Sólo el tiempo dirá si el PSG tendrá una aventura larga, corta o intermedia en la Champions, la vara por la que los dueños qataríes del club juzgarán el trabajo de Luis Enrique. En París no vale sólo con ganar la Ligue One, hay que competir por la Champions y, si puede ser, ganarla. Eso son palabras mayores y Luis Enrique lo sabe, por eso prefiere ser obediente que desafiante con quienes toman las decisiones desde Doha.