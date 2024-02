Luis Enrique: «Si todo va normal, el año que viene tendremos mejor equipo»

Luis Enrique atendió a los medios de comunicación en sala de prensa desde la Ciudad Deportiva del PSG en la previa del encuentro que enfrentará al cuadro parisino frente al Mónaco este viernes con motivo de la jornada 24 de la Ligue 1. El técnico español fue preguntado por la salida de Kylian Mbappé a final de temporada en varias ocasiones y sus posibles sustitutos, y sus respuestas sorprendieron a todo el mundo.

«Espero y estoy convencido de que la próxima temporada tendremos mejor equipo que esta. En defensa, en el centro del campo y en ataque. Si todo va normal, no tengo ninguna duda de que será así. No se me pasa por la cabeza pensar que el PSG será más débil la temporada que viene», afirmó con rotundidad Luis Enrique en rueda de prensa tras ser preguntado por posibles sustitutos para Mbappé.

«Creo que aún estamos intentando expresar lo que significa nuestro primer puesto. El Mónaco es uno de los mejores equipos y un rival directo por el título. Sabemos las dificultades que nos esperan. Es un partido maravilloso y tenemos que preparar un equipo muy competitivo para el viernes», dijo el técnico español del PSG.

Luis Enrique fue preguntado en varias ocasiones por la salida de Mbappé: «Luis Campos y yo hablamos todos los días del presente y del futuro del equipo. Lo que hago como entrenador es intentar sacar el máximo rendimiento de todos los jugadores presentes. Lo que busco siempre es el bien del equipo».

Luis Enrique sobre Mbappé

«Es una reacción espontánea después de un partido. Pero esa es la realidad, aunque la gente pueda interpretarlo. Lo importante para mí es tener la tranquilidad de buscar las mejores soluciones para el equipo en cada momento. Lo que cuenta siempre es el presente y el futuro inmediato», afirmó Luis Enrique sobre las últimas declaraciones de Mbappé sobre su persona.

«Era muy joven. Alguien entendió mi broma. No recuerdo mucho de él en el Mónaco, pero sé que hicieron cosas buenas», señaló el propio Luis Enrique sobre los comienzos de Mbappé en el Mónaco. «Sí, puede ser alineado al mismo tiempo que Achraf, los buenos jugadores pueden jugar juntos. Nuno Mendes es un jugador muy eficaz. Jugaba principalmente por la izquierda, pero ahora tenemos más variedad y opciones con él. Su vuelta es muy interesante para nosotros porque es una opción para la plantilla y para mí», explicó sobre Nuno Mendes.

Relación entre Mbappé y Luis Enrique

Kylian Mbappé sigue acaparando todas las portadas en Francia desde que Eduardo Inda confirmara en OKDIARIO su fichaje por el Real Madrid y la última sustitución de Luis Enrique en el duelo ante el Rennes ha levantado los rumores sobre la relación entre ambos. Incluso el asturiano dejó claro en la rueda de prensa posterior al choque que se tendrán que acostumbrar a jugar sin él de cara a un futuro que se presenta como muy cercano.

Desde Francia han dado más detalles sobre la relación entres Luis Enrique y Mbappé que tuvo que tener un antes y un después en el pasado duelo ante el Rennes disputado el pasado domingo. En el minuto 65 del duelo y con el PSG por debajo en el marcador, el entrenador asturiano sacrificó a su estrella para dar entrada a Gonçalo Ramos, que a la postre acabó haciendo el tanto del empate.