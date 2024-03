Luis Enrique se niega ahora a hablar de Mbappé: «Me preguntas y contesto lo que me da la gana»

Luis Enrique ha obviado por completo, en la rueda de prensa previa al partido de Champions ante la Real Sociedad, la tensión que vive con Kylian Mbappé, al que ha cambiado antes de tiempo en los dos últimos partidos del PSG. El técnico español no ha contestado a ni una sola pregunta sobre la estrella francesa e incluso ha bromeado con ello.

Pese a que en Francia sí habla del asunto y argumenta que en Liga cambia a Mbappé porque hay que «acostumbrarse» a jugar sin él, ahora en Champions no confirma si jugará o no todo el encuentro con su mejor jugador. Y además obvia cualquier asunto que esté relacionado con él.

«Creo que el partido de mañana es tan importante para nosotros que no hay más comentarios que hacer», ha dicho en una ocasión Luis Enrique en la sala de prensa del estadio de Anoeta cuando fue preguntado por la actitud de Mbappé. El PSG juega allí este martes (21:00 horas) el duelo de vuelta de octavos de Champions.

Luis Enrique se ha tomado a gracia la insistencia de los periodistas por Mbappé y entre bromas, y mientras la traducción del francés al español sufría problemas en una pregunta, ha comentado que como «estaba Kylian de por medio» la pregunta iba a ser «complicada segura».

Las evasivas de Luis Enrique con Kylian Mbappé

Así, en el momento en el que al técnico español le han preguntado si los cambios que está llevando a cabo con Mbappé en la liga francesa (en el último partido le cambió al descanso) pasará también en Champions Luis Enrique se ha limitado a contestar algo que ya hacía cuando era entrenador de la selección española: «Puede ser que sí, puede ser que no, quien sabe».

Además, preguntado por cómo se gestiona que todo el mundo esté pendiente de Mbappé, Luis Enrique también ha tirado de contestación a su estilo, sin responder. «Se gestiona de una manera muy fácil. Tú tienes que aceptar que las preguntas han de ser las que quieran los periodistas y tú contestas lo que te da la gana», ha dicho el entrenador asturiano.

A otra pregunta sobre qué espera de Mbappé en este partido ante la Real Sociedad, Luis Enrique ha seguido obviando todo ello: «Lo que espero del equipo es que esté a la altura de la cita y que seamos capaces de afrontar el partido como hemos hecho toda la temporada».

«Yo no me fio de eso, me fio de lo que he visto a lo largo de esta semana, en Mónaco, de lo que veo en los entrenamientos. Hay muchas veces que cambio la alineación el día antes. No me fijo ni en la edad ni en la experiencia ni cosas de esas que a mí me dicen muy poco», ha seguido relatando Luis Enrique sin ‘mojarse’ en el asunto Mbappé.

Todo ello llega justo después de que Luis Enrique cambiara a Mbappé al descanso del último partido de liga ante el Mónaco pese a que el partido iba 0-0. Era la segunda vez que el técnico cambia a su mejor jugador antes de que finalizara el encuentro.

Reunión privada entre ambos

Con ello, Luis Enrique y Kylian Mbappé tuvieron una reunión privada el pasado sábado, horas después de que el entrenador sustituyera al jugador francés al descanso a pesar de que el partido iba por 0-0. El encuentro fue pedido por el futbolista, que quería saber los motivos por los que le ha cambiado antes de tiempo en los últimos dos partidos.

La explicación de Luis Enrique es que desde hace un mes, que coincide con el momento en el que avisa al PSG de que no seguirá la próxima temporada, el jugador no es el mismo. El técnico español se centró en un aspecto físico, ya que le explicó que el 7 de febrero, en un duelo de liga ante el Brest, sufrió un golpe en el tobillo. Quiere que Mbappé llegue en perfecto estado al momento más importante de la temporada.

Con ello, el ex seleccionador español se limita a no querer arriesgar a Mbappé, pero tampoco niega Luis Enrique que la decisión del jugador de no querer seguir en el PSG también tiene su influencia. El técnico le dijo al jugador que el club se tiene que acostumbrar a jugar ya sin él, como viene repitiendo en rueda de prensa estas últimas semanas.