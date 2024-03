En Francia ya hablan de «divorcio a la española» entre Mbappé y Luis Enrique

Luis Enrique no ha encajado de la mejor manera posible la decisión de Kylian Mbappé de no renovar con el PSG para fichar por el Real Madrid y el viernes en Mónaco la decisión de cambiarlo en el descanso puede que haya marcado un antes y un después en la relación entre ambos. El sábado la estrella gala pidió una reunión con el técnico que le explicó los motivos de una serie de decisiones hechas bajo el paraguas del club. Lo que está claro es que la fractura entre las partes es total… y aún restan unos meses para junio.

«Divorcio a la española». Este es el titular que aparece en la prensa francesa días después de que Luis Enrique decidiera sustituir a Kylian Mbappé del descanso del partido contra el Mónaco con iguales a cero en el marcador. Al contrario de ver la segunda mitad en el banquillo, la estrella francesa se dirigió al palco para ver el desenlace del encuentro junto a su madre en el palco. Una imagen que valía más que mil palabras.

Luis Enrique, que tras sustituirlo a la hora de partido ante el Renne había dejado claro que tienen que acostumbrase a jugar con él, repitió su argumentario a la conclusión del partido en Mónaco con unas palabras que dejaban claro que hay caso Mbappé en París. «¿Si está relacionado con su salida? Repito: tarde o temprano no volverá a jugar con nosotros. Tenemos que acostumbrarnos», repitió Luis Enrique, que sentenció de la siguiente forma ante la insistencia de los periodistas: «No quiero discutir. Es mi decisión».

Después de lo sucedido en Mónaco, Mbappé pidió una reunión con Luis Enrique para conocer los motivos de las últimas sustituciones sucedidas después del anuncio de que no seguirá en el PSG la próxima temporada. Según informó L’Equipe, el entrenador asturiano habría informado al jugador que cuenta con él y será importante en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Champions League que el club parisino disputará esta semana contra la Real Sociedad.

Mbappé y Luis Enrique

Este mismo medio es que lleva a portada este domingo el «divorcio a la española» entre Mbappé y Luis Enrique. En la misma información también informan lo siguiente: «A tres días del partido de vuelta en Liga de Campeones contra la Real Sociedad, las relaciones entre Kylian Mbappé y Luis Enrique se complican cada vez más. Aunque ayer (por el sábado) hablaran, el entrenador español mantiene su postura sobre el reducido tiempo de juego concedido al atacante francés».

Así que todo hace indicar que en las próximas fechas se sucederán los acontecimientos con respecto a la relación entre un Luis Enrique que parece que no ha encajado de la mejor manera la no renovación de Mbappé con el PSG y su próximo fichaje por el Real Madrid. Tras el anuncio, fue sustituido a la hora de partido ante el Rennes y lo vivido en Mónaco parece que podría sucederse en los próximos partidos de Ligue 1… en los que el PSG no se juegue nada.