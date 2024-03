Mbappé pide una reunión con Luis Enrique tras ser cambiado en el descanso ante el Mónaco

Kylian Mbappé vivió este viernes, en el partido del PSG en Mónaco, un aviso de lo que le puede esperar en lo que queda de temporada tras su decisión de no renovar con el club francés. Luis Enrique le cambió al descanso cuando el partido iba 0-0 (resultado también final) y el jugador protagonizó un show durante la segunda parte.

La estrella francesa vio la segunda parte del Mónaco-PSG en el palco con su madre tras ser cambiado al descanso. Tras salir de vestuarios, y cuando los jugadores ya disputaban la segunda parte, hizo una especie de vuelta olímpica saludando a la gente y haciéndose fotos con algunos seguidores del Mónaco, su exequipo.

La tensión entre Luis Enrique y Mbappé es visible y el entrenador español lleva repitiendo desde que el jugador explicó que se iba del PSG que se tienen que acostumbrar para cuando no esté el delantero.«Tarde o temprano jugaremos sin Mbappé, así que busco la mejor opción para el equipo. Tenemos que acostumbrarnos a eso», dijo Luis Enrique en rueda de prensa.

Desde que Mbappé le comunicó al PSG que se marcharía libre a final de temporada y OKDIARIO avanzase en exclusiva que será jugador del Real Madrid a partir del 1 de julio, Luis Enrique no le ha dejado disputar a Mbappé ningún partido completo. Es algo que no había pasado antes en toda la temporada.

Mbappé pide una reunión a Luis Enrique

Ante esta situación, Mbappé pidió una reunión privada a Luis Enrique, un encuentro que se ha producido este sábado en la Ciudad Deportiva del PSG. Tal y como detalla RMC Sports, el jugador se ha reunido con su entrenador, sin intermediarios y a solas, para intentar entender por qué el técnico español tiene esa actitud con él.

El equipo parisino ha continuado con sus entrenamientos pensando en el partido de vuelta de octavos de Champions el martes ante la Real Sociedad y aprovechando esa circunstancia Mbappé ha solicitado hablar con su entrenador. El encuentro ha ocurrido por iniciativa del jugador y la reunión se ha desarrollado de forma tranquila.

😳 Del campo… ¡al palco! Kylian Mbappé fue sustituido al descanso y se marchó a la grada a seguir el resto del partido junto a su madre @PSG_inside#Ligue1Eurosport | #Ligue1UberEats pic.twitter.com/AL3KsxDjmy — Eurosport.es (@Eurosport_ES) March 1, 2024

Así, Luis Enrique habría explicado a Mbappé los motivos por los que le ha sustituido en los dos últimos partidos del PSG, ambos de Liga ante Rennes y ahora Mónaco. Kylian especialmente quería saber la razón de su sustitución del duelo de este viernes, ya que el partido iba al descanso 0-0.

Las explicaciones del entrenador

La explicación de Luis Enrique es que desde hace un mes, que coincide con el momento en el que avisa al PSG de que no seguirá la próxima temporada, el jugador no es el mismo. Según explica RMC Sports, el técnico español se ha centrado en un aspecto físico, ya que le ha explicado que el 7 de febrero, en un duelo de liga ante el Brest, sufrió un golpe en el tobillo. Quiere, según esta versión, que Mbappé llegue en perfecto estado al momento más importante de la temporada.

Con ello, el ex seleccionador español se limita a no querer arriesgar a Mbappé, pero tampoco niega Luis Enrique que la decisión del jugador de no querer seguir en el PSG también tiene su influencia. El técnico le ha dicho al jugador que el club se tiene que acostumbrar a jugar ya sin él, como viene repitiendo en rueda de prensa estas últimas semanas.