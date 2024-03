El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, explicó el cambio de Kylian Mbappé al descanso de un partido que acabó empatando 0-0 contra el Mónaco fuera de casa. El técnico español volvió a cambiar al francés por segunda vez consecutiva, pero esta fue en el intermedio, lo que provocó una situación surrealista. Y es que el delantero, que saldrá del PSG para marcharse al Real Madrid en verano, lejos de quedarse en el banquillo junto a sus compañeros, se dirigió desde el césped hasta el palco para ver el segundo tiempo junto a su madre, Fayza Lamari.

Luego, tras el pitido final, regresó al terreno de juego para saludar a los jugadores de ambos equipos. «Tarde o temprano jugaremos sin Mbappé, así que busco la mejor opción para el equipo. Tenemos que acostumbrarnos a eso», dijo Luis Enrique en rueda de prensa, insistiendo en el mensaje que lanzó el pasado domingo después del empate 1-1 contra el Rennes en el Parque de los Príncipes.

De momento, las cosas no salen como quiere Luis Enrique y el PSG no sabe ganar sin Mbappé, que sigue su plan para abandonar el club parisino de la mejor forma posible después de siete temporadas. «¿Si está relacionado con su salida? Repito: tarde o temprano no volverá a jugar con nosotros. Tenemos que acostumbrarnos», repitió el asturiano, que sentenció de la siguiente forma: «No quiero discutir. Es mi decisión».

Antes de sus declaraciones, Mbappé aprovechó la sustitución por Kolo Muani para dar una vuelta por el estadio hacia las gradas, llegando incluso a pararse para sacarse una imagen con algún que otro aficionado. El gesto del galo era risueño, como si nada de lo que pasase en el césped fuese con él, una prueba más de que su cabeza está más en la capital de España que en el PSG.

Luis Enrique también tuvo la oportunidad de dar su opinión por lo sucedido, pero simplemente no se dio cuenta: «No vi lo que pasaba fuera del campo. Eso forma parte del espectáculo del fútbol y mi espectáculo es lo que pasa en el campo».

😳 Del campo… ¡al palco! Kylian Mbappé fue sustituido al descanso y se marchó a la grada a seguir el resto del partido junto a su madre @PSG_inside#Ligue1Eurosport | #Ligue1UberEats pic.twitter.com/AL3KsxDjmy — Eurosport.es (@Eurosport_ES) March 1, 2024

Luis Enrique cambia a Mbappé y este se va al palco

Desde que Mbappé le comunicó al PSG que se marcharía libre a final de temporada y OKDIARIO avanzase en exclusiva que será jugador del Real Madrid a partir del 1 de julio, Luis Enrique no le ha dejado disputar a Mbappé ningún partido completo. Disputó 29 minutos contra el Nantes saliendo desde el banquillo, fue sustituido el fin de semana pasado contra el Rennes en el minuto 65 cuando su equipo perdía 0-1 y este viernes fue cambiado nuevamente en el descanso contra el Mónaco con empate a cero en el marcador.

Tras ser sustituido en el descanso, Kylian Mbappé apareció de nuevo en el estadio Louis II, donde se convirtió en estrella con la camiseta del Mónaco, para dar una vuelta completa al estadio por la pista del atletismo para llegar hasta el palco. Allí vio la segunda mitad acompañado de su madre, Fayza Lamari, clave en la operación que lo convertirá en nuevo jugador del Real Madrid a partir del 1 de julio.

En Francia afirmaban que el cambio de Mbappé se produjo por una simple decisión técnica de Luis Enrique, como ha venido ocurriendo en las últimas semanas y más tarde RMC Sport confirmó que la estrella gala no sufre ninguna lesión y que se encuentra en plenas condiciones físicas, por lo que habrá que ver qué decide su entrenador para la vuelta de los octavos de Champions contra la Real Sociedad.