Olga Carmona se cita con su pasado

El PSG-Real Madrid de este miércoles llega con un aliciente. Olga Carmona se mide por primera vez a su pasado, a un conjunto blanco que dejó el pasado verano, al finalizar su contrato con la entidad de Valdebebas. Después de ser una de las primeras futbolistas en formar parte del Real Madrid, con su fichaje en 2020, de cara a la primera temporada de la sección femenina del club. Fue capitana hasta su marcha, durante un lustro en el que se convirtió en una de las mejores futbolistas del mundo.

La explosión de Olga sucedió durante su etapa como madridista, convirtiéndose en una figura del fútbol español y pasando a la historia en 2023 como la autora del gol que le dio a España su primer Mundial. Su impacto fue mucho más allá del terreno de juego. Sobre el verde, la andaluza se había consolidado como una de las mejores laterales del mundo, si no la mejor. Mientras que aquel histórico tanto en Sídney la convirtió en todo un referente, elevándola a la categoría de estrella, al menos a nivel nacional.

Se daban los condicionantes para vivir una carrera de blanco, pero todo cambió el pasado verano. Olga finalizaba contrato con el Real Madrid al término de la campaña 2024-2025 y no había noticias sobre su renovación, hasta que saltó la bomba. La noticia de su fichaje por el PSG como agente libre fue un terremoto que se confirmó una vez finalizó la temporada.

Olga se marchaba del Real Madrid tras cinco temporadas defendiendo la elástica madridista, tras portar un dorsal histórico –pese a ser lateral– como es el ‘7’, siendo la capitana del equipo y como la futbolista con más partidos (186) de la sección femenina del club. «Nací madridista, soy madridista y siempre seré una madridista más. Hala Madrid siempre», rezaba el final de un emotivo comunicado en el que la sevillana se despedía.

El Real Madrid y Olga Carmona vuelven a cruzarse

Este jueves, Olga Carmona y el Real Madrid vuelven a cruzarse. Aunque no lo harán de la manera más esperada. Será la primera vez en la que sean rivales. La andaluza porta la camiseta del PSG en esta ocasión y será en las instalaciones de su nuevo club en Poissy, a las afueras de la capital francesa, donde se reencuentre con sus ex.

Allí se volverá a ver las caras con las que fueron sus compañeras hasta hace muy poco. Con su nuevo equipo, el PSG, Olga se ha convertido ya en indiscutible. Su fichaje fue un golpe encima de la mesa de un equipo que ha perdido parte de su potencial esta temporada y que, como se ha visto en los dos primeros grandes enfrentamientos que han disputado ya este curso, apuntan a estar lejos de poder competir por los grandes títulos.

Las derrotas ante Wolfsburgo (4-0) y en su liga ante el Olympique de Lyon (6-1), ponen de manifiesto la realidad de este PSG, en el que Olga es ya una de las referentes pero que, de momento, está lejos de los mejores equipos del mundo. La visita del Real Madrid medirá las fuerzas de ambos conjuntos, pudiendo dejar muchas dudas en París en caso de que las locales no consigan darle a su afición la primera gran victoria de la temporada.