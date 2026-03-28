Horario del Real Madrid femenino – Barcelona: cuándo es el Clásico y canal de TV para ver en directo gratis el partido de la Liga F

Días después del partido de la Champions League que se saldó con un 2-6, el Real Madrid femenino y el Barcelona se vuelven a ver las caras en el Estadio Alfredo di Stéfano en lo que será, sin duda, el partidazo más destacado de la jornada 24 de la Liga F. A continuación te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo este Clásico.

Horario del partido del Real Madrid femenino – Barcelona de la Liga F

El Real Madrid femenino vuelve a enfrentarse al Barcelona en el Estadio Alfredo di Stéfano para jugar el partido que corresponde a la jornada 24 de la Liga F. Este Clásico se disputará en Valdebebas días después de que se vieran las caras en el mismo enclave en la Champions League, donde las culés se llevaron el triunfo por 2-6. El próximo jueves jugarán la vuelta de los cuartos de final de la máxima competición continental, pero ahora deben centrarse en el campeonato liguero, aunque las pupilas de Pau Quesada son conscientes de que aunque se lleven los tres puntos no van a poder pelear por el título.

Cuándo es y a qué hora juega el Real Madrid femenino – Barcelona

La Liga F ha programado este vibrante Real Madrid femenino – Barcelona que corresponde a la jornada 24 del campeonato nacional de nuestro país para este domingo 29 de marzo. Este Clásico entre las de Concha Espina y las azulgranas fue programado en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa entre las aficiones y sin incidentes para que el balón pueda rodar de manera puntual en el Estadio Alfredo di Stéfano.

En qué canal de TV puedo ver gratis el Clásico Real Madrid femenino – Barcelona

Dazn fue el medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los diferentes encuentros que se jueguen en el torneo liguero español. Esto significa que el Real Madrid femenino – Barcelona de la jornada 24 de la Liga F se podrá ver en directo por televisión a través del canal que Dazn tiene disponible en diferentes plataformas de pago. Y es que para poder disfrutar de este Clásico habrá que estar suscrito a esta plataforma, por lo que no se podrá ver gratis por TV lo que ocurra en el Estadio Alfredo di Stéfano.

Todos los aficionados del cuadro merengue, del combinado culé y los seguidores del fútbol español en general van a tener la opción también de ver en directo en streaming y en vivo online el Real Madrid femenino – Barcelona correspondiente a la jornada 24 de la Liga F mediante la aplicación de Dazn. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también tenemos que recordar que este medio pone a disposición de todos sus clientes su página web para que puedan acceder a ella con un PC y así ver lo que ocurra en el Estadio Alfredo di Stéfano.

Además, en la web de DIARIO MADRIDISTA vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que ocurra en la previa de este Clásico de la jornada 24 de la Liga F. También narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este Real Madrid femenino – Barcelona desde una hora antes del inicio del choque y una vez se escuche el pitido final publicaremos la crónica y las reacciones relevantes que se produzcan en el Estadio Alfredo di Stéfano.

Cómo seguir por radio el Clásico de la Liga F Real Madrid femenino – Barcelona

Por otro lado, todos los hinchas de los dos clubes más laureados de nuestro país que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online el Clásico de la jornada 24 de la Liga F podrán escucharlo por la radio gratis. Y es que emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE podrían conectar con el Estadio Alfredo di Stéfano para narrar minuto a minuto lo que esté ocurriendo en el Real Madrid femenino – Barcelona.

Quién es el árbitro y en qué campo se juega el Real Madrid femenino – Barcelona

El Estadio Alfredo di Stéfano, ubicado en la Ciudad Deportiva que el club blanco tiene en Valdebebas, será el campo donde se jugará este Clásico entre el Real Madrid femenino y el Barcelona que cayó en la jornada 24 de la Liga F. Este recinto deportivo fue inaugurado en 2006, fue nombrado así en homenaje del mítico delantero nacido en Argentina y tiene capacidad para acoger a unas 5.800 personas, por lo que se espera que este domingo haya una gran entrada para animar a las suyas a luchar por la victoria.

El Comité Técnico de Árbitros ha designado a la colegiada Olatz Rivera para que dirija la contienda en este Clásico Real Madrid femenino – Barcelona de la jornada 24 de la Liga F. La árbitra vasca, que ya ha dirigido otros duelos entre las merengues y las culés, tendrá a Iragartze Fernández y Haizea Castresana en las bandas como linieres, mientras que Ágata López será la cuarta árbitra.