Real Madrid femenino – Barcelona, en directo: dónde ver gratis el Clásico en vivo hoy

El Real Madrid femenino y el Barcelona se vuelven a ver las caras días después, esta vez en la jornada 24 de la Liga F. El conjunto merengue que dirige Pau Quesada espera poder vengarse después de lo que ocurrió en el Clásico de la Champions League, pero saben de la dificultad que entraña salir ganadoras en este choque tan complicado. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este Real Madrid femenino – Barcelona.

Real Madrid femenino – Barcelona, en directo

Así está la Liga F

El Barcelona llega a la jornada 24 de la Liga F ocupando la primera plaza de la clasificación. Las azulgranas han conseguido ganar todos los partidos que han disputado hasta el momento salvo uno, ya que cayeron contra la Real Sociedad. Esta cantidad de puntos que han acumulado las colocan como claras candidatas a asegurarse el título. El Real Madrid femenino está en la segunda posición a diez unidades de las culés, por lo que, aunque ganen hoy, parece casi imposible que les puedan dar caza de aquí a final de la temporada.

Segundo Clásico en una semana

Recordamos que el pasado miércoles hubo un Clásico entre el Real Madrid femenino y el Barcelona en la ida de los cuartos de final de la Champions League. Este encuentro se disputó en el Estadio Alfredo di Stéfano y terminó con un 2-6 favorable a las catalanas, por lo que tienen todo de cara para plantarse en las semifinales. Hoy disfrutaremos de un segundo duelo entre estos dos clubes, pero es que el jueves que viene se decidirá la eliminatoria europea con el choque que se jugará en el Camp Nou, donde las de Concha Espina van a tener muy complicado darle la vuelta a la remontada.

Partidazo en el Alfredo di Stéfano

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid femenino – Barcelona que corresponde a la jornada 24 de la Liga F. El Estadio Alfredo di Stéfano será el escenario donde se celebrará este Clásico en el que las azulgranas vuelven a ser favoritas, pero después de la dura derrota hace unos días en la Champions League, también en Valdebebas, las pupilas de Pau Quesada buscarán tomarse la revancha y dar un golpe sobre la mesa, pese a que el título liguero parece que caerá, una vez más, para las culés.