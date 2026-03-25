Pau Quesada pide «perdón» tras el 2-6: «Se ha visto el Real Madrid que no queríamos»

Pau Quesada ha hecho autocrítica y, sobre todo, ha pedido disculpas nada más comparecer en la rueda de prensa, tras la derrota en la ida de los cuartos de final de la Champions League femenina. «Lo primero, pedir perdón a la afición porque no se merecen el partido que hemos hecho», ha señalado en primer lugar el técnico del Real Madrid, tras el 2-6 ante el Barcelona. «Se ha visto un Real Madrid que no queríamos», ha apuntado.

El entrenador del Real Madrid afirma que ve el nuevo Clásico del domingo como «una oportunidad» para que el equipo se levante, pero que todo pasa por «analizar el mal partido» que han jugado y «recuperarnos». No esconde que, tras las goleadas sucesivas del Barça, «hay una distancia real» que hay que «aceptar». «Hoy se ha demostrado que han tenido una marcha más. Son un equipo que no se cae y nosotras nos hemos caído. Vamos a intentar cambiarlo este domingo», ha desvelado.

Una vez más, se ha visto un Real Madrid que ha bajado los brazos antes de tiempo, como en el pasado, lejos de la versión de la presente temporada: «El equipo ese gol que ha encajado le ha descolocado y esa losa mental de los Clásicos ha vuelto a aparecer. Lo mejor que podemos hacer es enfadarnos, analizarlo, evaluarlo y no caernos, que es lo que ha pasado hoy, con el 1-3 el equipo ha vuelto a bajar los brazos».

Cree que la única manera de levantarse de cara al domingo y a la vuelta de la eliminatoria pasa por «asumir que hemos hecho muy mal partido». No se ha pronunciado sobre la vuelta de estos cuartos de final, al contrario que un Pere Romeu que no ve la clasificación asegurada. Prefiere centrarse en el de Liga, por el momento, afirmando que es una «oportunidad» para «entrenar, trabajar y ganar» ante la afición.

La caída del equipo parece haber sido más en el aspecto mental, puesto que bajaron los brazos muy rápido, aprovechándolo el Barça para pasarles por encima. De hecho, dice que se «esperaba» el planteamiento de Romeu y que estaba más que trabajado, aunque ni con esas ha sido posible parar a las culés: «En la segunda parte de la Supercopa nos lo hicieron. Antes del partido hemos puesto tres o cuatro cortes reproduciendo eso. Lo habíamos visto. No nos ha sorprendido. Las primeras acciones de Alexia cayendo hacia fuera también las hemos visto».