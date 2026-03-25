Ridículo tras ridículo. Lo peor de todo, es que el Real Madrid se parece haber acostumbrado ya a jugar contra el Barcelona y que le caiga un saco. Fueron cinco, pudieron ser más, si no llega a ser por Misa. En cuatro partidos este curso, han encajado ante las azulgranas la friolera de 15 goles. Están más cerca, dicen, pero a la hora de la verdad la distancia sigue siendo abismal. Las catalanas le tienen comida la moral de tal forma a su máximo rival –si es que se le puede llamar esto último– que ya ni pelean ni se dignan a evitar un chorreo. Asumen que es inevitable.

Sólo la mejor jugadora del equipo, Linda Caicedo, y Athenea se salvan en un Clásico que acabó como siempre: con el Real Madrid sometido y humillado por el Barcelona. Una situación que desespera. La cántabra fue el principal filón de las blancas en las transiciones, generando mucho peligro y asistiendo a la colombiana en el primer gol que marcó. Haría un doblete, con un golazo por la escuadra desde fuera del área.

Fue un golazo, de acuerdo; pero el partido no estaba como para que la grada celebrase el tanto durante más de un minuto. Parecía que se había ganado la eliminatoria, cuando iba 2-5 en favor del conjunto culé. Quizás esa exigencia que se aplica el aficionado medio en este club deberían empezar a pedirla a la sección femenina contra el Barça. Así, al menos, se sonrojarían al arrastrar el escudo de esta manera.

Quesada se empeña pero no funciona

Athenea, Feller, Weir y Linda para intentar atacar al Barcelona. Por tercera vez este curso. En los anteriores partidos: cero goles marcados. Se volvió a intentar y volvió a salir mal, salvo que lo que se celebre sea marcar algún gol de vez en cuando al Barça, claro.

Weir y Feller, desaparecidas

El Barcelona tiene tomada la medida a Caroline Weir en este nuevo rol que desempeña. Lo han demostrado anulándola en los últimos partidos, pero aún así se insiste en lo mismo. La escocesa, que tiene que ser puntal en este equipo, no es capaz de hacer prácticamente nada en los duelos contra las azulgranas.

Qué decir de Naomie Feller. Titular por decreto contra el Barcelona la francesa. Sin hacer absolutamente nada en ninguno de los partidos que ha disputado. En este, se hartó a perder balones, a fallar controles… Lo peor es que verla sobre el césped duró hasta el quinto del Barça.

Linda podría jugar en este Barça

Qué calidad de la colombiana, lo único salvable del equipo –como casi siempre– junto con Athenea. Doblete para maquillar el resultado, aunque los seis goles hablan ya por sí mismos y dejan en nada los dos grandes tantos que marcó la cafetera.

Notas del Real Madrid