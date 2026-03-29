Después de la tormenta, en este caso no hay calma. El Real Madrid vuelve a recibir al Barcelona, esta vez en la Liga F. Cuatro días después de caer goleadas en la ida de cuartos de la Champions League por un contundente y sonrojante 2-6, las madridistas ponen en juego su honor en el segundo de los clásicos de los tres que se celebrarán en una semana. Con una renta de 10 puntos llegan las azulgranas al Di Stéfano, por lo que, independientemente de lo que pase, no hay ni habrá Liga. No les queda otra a las locales que mejorar su imagen, más allá de buscar una victoria que parece imposible.

El Clásico liguero se convierte en una cuestión de honor, tras un partido de Champions en el que las madridistas dieron una imagen pésima. El duelo marca la vigesimocuarta jornada del campeonato doméstico que podía quedar ya definitivamente sentenciado ya que en caso de nueva victoria del líder se pondría con 13 puntos sobre su rival y a falta de 18 por disputarse.

Hace un año, a estas alturas, el Real Madrid festejaba su primera y única victoria en un Clásico, por 1-3 en Montjuic, pero desde entonces el guion ha vuelto a ser el de siempre, con el Barcelona inalcanzable y en ocasiones aún más dominador. El balance está ya en un triunfo madridista y 23 de las azulgranas en los duelos directos y no tiene pinta de que vaya a irse equilibrando.

Esa diferencia se pudo volver a comprobar el pasado miércoles en la ida de cuartos de final de la máxima competición, que se saldó con un demoledor 2-6 para las blaugranas, dispuestas a no relajarse y a dar otro golpe más en la moral de un rival obligado a mejorar mucho para ser más competitivo que hace unos días donde sólo Linda Caicedo estuvo a buen nivel y con dos goles de bella factura.

«Hay una distancia que hay que aceptar, hoy se ha demostrado que tienen una marcha más a nivel de ritmo y mental. Se ha visto el Real Madrid del que queríamos huir, ahora tenemos el domingo otra oportunidad para cambiar el sabor de boca», admitió Quesada tras una nueva goleada que deja un balance cuatro derrotas este año con 16 goles encajados y sólo estos dos últimos anotados.

Los dos equipos se volverán a ver las caras el próximo jueves en la vuelta de la Champions, en un escenario además como el Camp Nou, y el madridista querrá llegar representando algo más de amenaza al triple campeón de Europa, que no suele relajarse demasiado en este tipo de partidos y que buscará hacer más mella en la moral merengue.

El Real Madrid intentará parecerse más en agresividad, intensidad y concentración defensiva al de los anteriores partidos al último para incomodar más a un Barça que pareció jugar sin la necesidad de acelerar en exceso y que sacó provecho a dos tempraneros goles, una situación que deben intentar evitar las locales para afianzar sus opciones.

Además, está por ver si Pau Quesada administrará los minutos pensando también en el jueves y si pondrá muchos cambios, aunque lo más probable es que no haga una rotación masiva pensando en el Spotify Camp Nou, aunque puede haber modificaciones con las entradas de jugadoras como Yasmim, Sandie Toletti, Rocío Gálvez y Alba Redondo. Caicedo debería ser titular como la mayor amenaza a la que prestará atención las visitantes.

También parece posible que Pere Romeu, que acertó con su plan de partido el pasado miércoles con la joven Clara Serrajordi en el medio y Vicky López en un costado, pueda realizar cambios en su equipo. La central Mapi León, esta recién salida de lesión, y la extremo noruega Caroline Graham Hansen fueron suplentes en el Di Stéfano y tienen muchas opciones de volver al once junto con otras opciones como Salma Paralluelo, de cara a repartir minutos sin perder competitividad para un partido en horario inusual como las 21.00.