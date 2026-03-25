Real Madrid femenino – Barcelona, en directo | El minuto a minuto en vivo online gratis del Clásico de la Champions League

El Real Madrid femenino y el Barcelona se ven las caras en este apasionante encuentro de la ida de los cuartos de final de la Champions League. El Estadio Alfredo di Stéfano, en Valdebebas, será el escenario donde se dispute la primera manga de esta eliminatoria que va a ser muy interesante y en la que se garantiza que un equipo español avance a las semifinales de la máxima competición. La vuelta se jugará el próximo jueves en el Camp Nou. Te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este Clásico Real Madrid femenino – Barcelona.

Real Madrid femenino – Barcelona, en directo

Así está la Champions League femenina

Los cuartos de final de la Champions League se han presentado por todo lo alto, ya que los encuentros de ida comenzaron este martes con dos partidazos. El Wolfsburgo ganó por 1-0 al Olympique de Lyon en Alemania, mientras que el Arsenal se llevó el derbi londinense por 3-1 frente al Chelsea. Los locales ganaron sus dos encuentros y el Real Madrid femenino espera lograr esto también en lo que será un Clásifo frenético frente al Barcelona en el Estadio Alfredo di Stéfano. Más tarde, a las 21:00 horas (horario peninsular) comenzará el Manchester United – Bayern de Múnich.

Primera manga de la eliminatoria

Dentro de una semana se decidirá qué cuatro equipos avanzan a las semifinales de la Champions League femenina. El Olympique de Lyon de Jonatan Giráldez tendrá que remontar al Wolfsburgo, mientras que el Chelsea peleará por lo mismo frente al Arsenal. El Real Madrid tendrá que visitar la Ciudad Condal para medirse al Barcelona en un choque que se disputará el próximo jueves también a las 18:45 horas en el Camp Nou. Ese día sabremos si las pupilas de Pau Quesada hacen historia cargándose a uno de los equipos favoritos a conquistar la máxima competición continental, pero para ello lucharán por sacar un resultado positivo hoy.

Un Clásico apasionante en la Champions

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid femenino – Barcelona que corresponde a la ida de los cuartos de final de la Champions League. Este choque se disputa en el Estadio Alfredo di Stéfano y las jugadoras del cuadro de Concha Espina esperan poder sacar un resultado favorable en este Clásico de cara a la vuelta que se disputará la próxima semana, aunque son conscientes de que no será nada sencillo.