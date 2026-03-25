El clásico sueño de Champions

La Champions League femenina entra en su fase final y lo hace con un Clásico entre Real Madrid y Barcelona en cuartos de final que se celebrará este miércoles –18:45 horas– en el Alfredo di Stéfano. El conjunto blanco vuelve a chocar contra su criptonita, en un escenario totalmente distinto al de la última vez que se vieron las caras en la competición, hace ya cuatro temporadas. Entonces, las culés arrasaron –aunque con polémica en la ida– al conjunto blanco y, desde entonces, los resultados no han cambiado mucho, puesto que el balance sigue siendo muy favorable a unas azulgranas que sólo han perdido un partido de los 22 que han jugado, ganando los otros 21. Sí lo han hecho las sensaciones, aunque no haya servido de mucho.

La ida de estos cuartos de final será el primero de tres enfrentamientos seguidos, puesto que se medirán también en Liga F el próximo sábado en Valdebebas y el jueves 2 de abril se jugará la vuelta de Champions en el Camp Nou. Pese a que parece más que evidente la superioridad culé, en el club madridista saben que la igualdad entre los dos conjuntos está más cerca y confían en sus opciones de estar en la siguiente fase.

Pau Quesada ha mostrado su «convicción» de que pueden eliminar al Barcelona, aunque reconoce que deberán hacer 180 minutos perfectos. Algo que no ha pasado en los últimos enfrentamientos, en los que el Barcelona ha aprovechado el más mínimo error para castigarlas. En la misma línea se ha mostrado Pere Romeu, que sabe que siendo fieles a su esencia podrán acercarse a esas semis, pero que no espera que la eliminatoria se decida en Valdebebas.

La cuenta pendiente de las madridistas con la Champions es evidente, aunque es más la que tienen con un Barça al que sólo han ganado una vez en su historia. Ahora, llega un empacho de clásicos que las llevará a cruzarse tres veces en una semana, aunque es más que evidente que el de Liga carece de importancia real, más allá de lo que pueda influir moralmente, puesto que el título está ya prácticamente decidido.

El techo de los cuartos

Las madridistas buscan el asalto de los cuartos de final por tercera vez en su historia. Dos veces llegaron, dos veces cayeron. A cada cual más dramática. En su primera participación en Champions, en 2022, perdieron ante el Barcelona por 1-3 y 5-2, aunque llegaron a igualar la eliminatoria en el Camp Nou. El pasado curso fue más duro, puesto que ganaron con solvencia la ida ante el Arsenal por 2-0 para acabar remontadas con un 3-0 en el Emirates, en una segunda parte para el olvido.

Ahora, confían en las buenas sensaciones que han transmitido en los tres últimos duelos ante las culés –aunque, lógicamente, no en los resultados– para poder pelear por esas ansiadas semifinales de la máxima competición continental. Pero para ello, deben hacer un primer partido casi perfecto que permita mantener la eliminatoria abierta de cara a la vuelta, que se celebrará ante 62.000 personas en el Camp Nou.

Llega el Real Madrid con la baja de Signe Bruun y con la duda de qué dibujo plantará sobre el césped Quesada. Linda y Weir, indiscutibles, están apercibidas, al igual que Yasmim y Feller. Las tres primeras serán titulares, con la duda de si la última aparecerá como referencia ofensiva o si, de lo contrario, lo hará Alba Redondo.

Real Madrid y Barcelona buscan las semifinales

Por su parte, el Barcelona llega sin ninguna futbolista apercibida de sanción y recupera para el duelo a Mapi León, que ya tiene el alta médica, aunque su presencia en el once es una incógnita. Sin Aitana Bonmatí ni Laia Aleixandri, lesionadas, de lo que no hay dudas es que en el centro del campo aparecerán Alexia, Patri Guijarro y Vicky López, con una Ewa Pajor en punta que ha castigado al máximo esta temporada al Real Madrid, con dos dobletes en tres partidos jugados.

El dominio del Barcelona en Europa en los últimos años rara vez ha estado en cuestión. De hecho, las culés suman cinco finales consecutivas, ganando tres de ellas, y siete temporadas seguidas jugando esas semifinales en las que tampoco esperan fallar este curso.