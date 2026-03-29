Femenino
Real Madrid femenino contra Barcelona en directo hoy: dónde ver gratis, cómo va el Clásico y resultado del partido de la Liga F
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este Real Madrid femenino - Barcelona de la Liga F
Este Real Madrid femenino - Barcelona es de la jornada 24 y se jugará en el Estadio Alfredo di Stéfano
El Barcelona ya ganó el Clásico de la Champions League por 2-6 ante el Real Madrid femenino hace unos días
Min 55
¡GOOOL DEL BARCELONA!
¡GOOOL DEL BARCELONA! ¡GOOOL EN PROPIA PUERTA! Centro desde la derecha del Barça por parte de Ona Batlle. Lakrar remata a su propia portería y Misa no tuvo los reflejos necesarios y el cuero acabó en su meta. Hizo dos cambios el Barça. Entraron Claudia Pina y Mapi León y se marcharon Camara y Patri Guijarro.
Min 54
Bloca Misa
Disparo colocado de Brugts que al final acabó yendo centrado por el efecto y lo atrapó Misa Rodríguez.
Min 51
¡GOOOL DEL BARCELONA!
¡GOOOL DEL BARCELONA! ¡GOOOL DE ALEXIA PUTELLAS! Hizo dicho gesto Cata Coll y en el contragolpe las azulgranas consiguieron hacer el segundo. Jugadón de Graham Hansen en la banda y llegando a línea de fondo, donde puso el balón atrás para que la culé batiese a Misa.
Min 51
Regate de Cata Coll
Mal pase hacia atrás del Barcelona y Cata Coll, con sangre fría, salió de su portería y en lugar de sacar un zapatazo optó por un recorte.
Min 48
¡Parada de Misa!
Vaya centro envenenado de Alexia Putellas que sacó como pudo Misa Rodríguez para despejar a córner. En el saque de esquina, efectuado por Salma Paralluelo, no crearon peligro, ya que el centro se fue cerrando tanto hasta el punto que se perdió por línea de fondo.
Empieza el segundo tiempo
En marcha de nuevo este Clásico. Sacó el Barcelona ahora.
Estadísticas del Real Madrid femenino
Estamos en el descanso y ahora mismo la posesión es un 76% para el Barcelona por el 24% del Real Madrid. Las locales no han conseguido disparar a portería, mientras que las culés llevan 3 tiros. En cuanto a la precisión en los pases, un 74% para las de Chamartín y un 92% para las catalanas.
Quién es el entrenador del Real Madrid femenino
Muchos aficionados se preguntan quién es el actual entrenador del Real Madrid femenino. Es Pau Quesada, que se hizo cargo del cuadro merengue en 2025 después de haber pasado por La Fábrica y también por el Torino en los últimos años.
¡Descanso en Madrid!
Termina el primer tiempo en Valdebebas. Las jugadoras se marchan a vestuarios y recordamos que el Barcelona, que está buscando el segundo, gana 0-1 al Real Madrid femenino.
Min 45
Tiempo añadido
La cuarta colegiada indica que se jugará un minuto más en este Clásico en Valdebebas.
Min 40
Disparo de Guijarro
Otro disparo de Patri Guijarro desde la media luna que iba a portería, pero Angeldahl estuvo atenta para taponarlo. En el saque de esquina no consiguieron generar peligro las azulgranas.
Min 38
Cuánto va el Real Madrid – Barcelona
No queda mucho para que lleguemos al descanso en Valdebebas y recordamos que el Barcelona gana 0-1 al Real Madrid femenino graticias al gol de Ona Batlle
Min 37
¡Lo intentó Athenea!
Vaya disparo se sacó Athenea del Castillo desde fuera del área, pero se le marchó fuera a la cántabra.
Min 33
Domina el Barça
Le está costando al Real Madrid ahora mismo en ataque. Empezaron con bastante intensidad, pero ahora el control del balón es del Barcelona.
Min 28
¡Rozando el palo!
Vaya latigazo se ha sacado Patri Guijarro desde la frontal del área, pero el cuero se marchó rozando el poste.
Min 25
Insiste el Barça
Otra vez lo intentó Graham, que superó a Yasmim por línea de fondo, pero las centrales merengues despejaron. El Barcelona tuvo también un córner en el que Salma puso el cuero en el área chica y María Méndez alejó el peligro.
Min 22
¡La salvó Rocío!
El Barcelona encerró al Real Madrid y tras varios centros y rechaces Graham se sacó una volea mordida que salvó Rocío bajo los palos cuando el cuero iba a entrar. El córner, botado por Salma Paralluelo, acabó en saque de banda porque nadie remató.
Min 18
¡GOOOL DEL BARCELONA!
¡GOOOL DEL BARCELONA! ¡GOOOL DE ONA BATLLE! Se adelanta el conjunto azulgrana con un disparo de la internacional española desde fuera del área. El balón lo desvió ligeramente Rocío y cogió más altura para que Misa no pudiese llegar.
Min 16
¡Misa!
Gran carrera de Graham Hansen, que se plantó en el área del Real Madrid, pero su disparo cruzado lo atajó bien la guardameta canaria.
Min 15
Buena mano de Misa
Córner a favor del Barcelona. Graham Hansen puso el cuero en el segundo palo y salió bien Misa Rodríguez para meter la punta de los dedos y evitar el remate de una jugadora azulgrana.
Min13
Tarjeta amarilla
Llega la primera partida del Clásico. Lakrar llegó tarde y se llevó por delante a Sydney.
Min 10
Mucha intensidad
El Real Madrid ha salido con bastante intensidad en la presión y en el centro del campo se está viviendo una buena batalla.
Min 7
Sin ocasiones
Nos acercamos a los primeros diez minutos del Clásico y todavía no se han producido ocasiones en el Alfredo di Stéfano.
Min 3
Cata Coll atenta
Centro del Real Madrid desde la banda derecha y el Barcelona saca el balón de su área. En la siguiente jugada un centro de Linda Caicedo no encontró a compañeras y lo detuvo Cata Coll.
¡Comienza el Real Madrid femenino – Barcelona!
Arranca el Clásico en Valdebebas. ¡Sacó de centro el Real Madrid femenino!
¡5 minutos!
Ya no queda nada para que arranque este Clásico. Las jugadoras del Real Madrid femenino y Barcelona van a saltar al terreno de juego en breves momentos.
La previa
Aprovechamos que faltan unos 10 minutos para que arranque este partidazo en el Alfredo di Stéfano para dejarles la mejor previa del Real Madrid femenino – Barcelona.
Quién es el árbitro
El Comité Técnico de Árbitros designó a Olatz Rivera como la colegiada principal para este Clásico entre el Real Madrid femenino – Barcelona.
Dónde se juega el Real Madrid – Barcelona
Este Clásico de la jornada 24 de la Liga F, al igual que el choque del otro día entre el Real Madrid femenino y el Barcelona se volverá a jugar en el Estadio Alfredo di Stéfano.
Horario del Real Madrid – Barça: a qué hora es el Clásico
Falta menos de media hora para que comience el Clásico Real Madrid – Barcelona, que fue fijado en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias, por parte de la Liga F.
Alineación del Barça femenino hoy
Y también conocemos el once azulgrana para cumplir con las expectativas y sacar tres puntos del Alfredo di Stéfano. Esta es la alineación oficial del Barcelona contra el Real Madrid femenino hoy: Cata Coll; Batlle, Paredes, Brugts, Cámara; Alexia Putellas, Serrajordi, Patri Guijarro; Paralluelo, Graham, Sydney.
Dónde ver el Real Madrid vs Barcelona
Pues todos aquellos que quieran ver en directo por televisión el Clásico Real Madrid femenino – Barcelona de la Liga F podrán hacerlo por el canal de pago de Dazn. En la web de DIARIO MADRIDISTA te ofreceremos gratis en vivo online y en streaming el minuto a minuto del choque.
Alineación Real Madrid en el Clásico femenino
Ya conocemos el once escogido por Pau Quesada para este Clásico en el que intentarán conseguir los tres puntos. Esta es la alineación oficial del Real Madrid femenino hoy contra el Barcelona: Misa; María Méndez, Rocío, Lakrar, Yasmim; Toletti, Angeldahl; Däbritz; Eva Navarro, Athenea del Castillo, Linda Caicedo.
Todo listo en Valdebebas
Falta una horita para que comience este Clásico en el Alfredo di Stéfano. En breves momentos anunciaremos las alineaciones del Real Madrid femenino y Barcelona.
El Real Madrid femenino y el Barcelona se vuelven a ver las caras días después, esta vez en la jornada 24 de la Liga F. El conjunto merengue que dirige Pau Quesada espera poder vengarse después de lo que ocurrió en el Clásico de la Champions League, pero saben de la dificultad que entraña salir ganadoras en este choque tan complicado. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este Real Madrid femenino – Barcelona.
Real Madrid femenino – Barcelona, en directo
Así está la Liga F
El Barcelona llega a la jornada 24 de la Liga F ocupando la primera plaza de la clasificación. Las azulgranas han conseguido ganar todos los partidos que han disputado hasta el momento salvo uno, ya que cayeron contra la Real Sociedad. Esta cantidad de puntos que han acumulado las colocan como claras candidatas a asegurarse el título. El Real Madrid femenino está en la segunda posición a diez unidades de las culés, por lo que, aunque ganen hoy, parece casi imposible que les puedan dar caza de aquí a final de la temporada.
Segundo Clásico en una semana
Recordamos que el pasado miércoles hubo un Clásico entre el Real Madrid femenino y el Barcelona en la ida de los cuartos de final de la Champions League. Este encuentro se disputó en el Estadio Alfredo di Stéfano y terminó con un 2-6 favorable a las catalanas, por lo que tienen todo de cara para plantarse en las semifinales. Hoy disfrutaremos de un segundo duelo entre estos dos clubes, pero es que el jueves que viene se decidirá la eliminatoria europea con el choque que se jugará en el Camp Nou, donde las de Concha Espina van a tener muy complicado darle la vuelta a la remontada.
Partidazo en el Alfredo di Stéfano
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid femenino – Barcelona que corresponde a la jornada 24 de la Liga F. El Estadio Alfredo di Stéfano será el escenario donde se celebrará este Clásico en el que las azulgranas vuelven a ser favoritas, pero después de la dura derrota hace unos días en la Champions League, también en Valdebebas, las pupilas de Pau Quesada buscarán tomarse la revancha y dar un golpe sobre la mesa, pese a que el título liguero parece que caerá, una vez más, para las culés.
Min 61
Reacción del Real Madrid
Las jugadoras del cuadro blanco están intentando reaccionar, pero les cuesta mucho superar a la defensa del Barcelona, como ahora un pase en profundidad para Däbritz que cortó bien la defensa del Barça.