El Real Madrid prepara la semifinal en el Carpena con el Chacho Rodríguez encestando como uno más

El Real Madrid se entrenó en la mañana de este sábado sobre el parqué del Martín Carpena antes del partido de semifinales de la Supercopa de España contra La Laguna Tenerife (21:00 horas). Los de Sergio Scariolo, que llegaron el viernes por la noche a su hotel de concentración en Málaga, pudieron pisar la cancha sobre la que esta noche se jugarán el primer título de la temporada en un torneo que se celebra este fin de semana. La otra semifinal la disputarán Unicaja, anfitrión, y Valencia Basket.

El equipo blanco tuvo 55 minutos para realizar una sesión de tiro y ultimar jugadas y estrategias en el Carpena. En este escenario aguarda la que sería su undécima Supercopa si consigue imponerse en primer lugar al Tenerife y posteriormente a Unicaja o Valencia, rivales de muchísima entidad en el baloncesto español.

Aun así, Scariolo pidió en la rueda de prensa previa en Valdebebas prudencia y no pensar en la final porque «sería de pardillos». El Real Madrid es el equipo con más Supercopas tras ganar seis de las siete últimas y siete en total. La de 2024 se le escapó en la final de Murcia ante Unicaja, que unos meses después fue su verdugo en el duelo por el título de la Copa del Rey.

El Chacho, uno más en el Real Madrid

Lo sorprendente fue ver a Chacho Rodríguez sin el traje de ejecutivo y junto al resto de jugadores. El director deportivo del Real Madrid se picó con el capitán, Sergio Llull, en el inicio del entrenamiento, la toma de contacto definitiva con el Carpena antes de la Supercopa. El canario ha liderado este verano la parcela de fichajes, acometiendo hasta seis incorporaciones: Theo Maledon, David Krämer, Gabriele Procida, Chuma Okeke, Izan Almansa y Trey Lyles.

Precisamente Llull atendió a los medios de comunicación en el Carpena antes de la sesión matinal. «Muchas ganas e ilusión puestas en este primer título de la temporada. Vamos a intentar hacer una buena semifinal y pasar a la final», comenzó el de Mahón. Sobre ser el jugador de España con más Supercopas dijo que «eso son datos individuales».

«Las lesiones no deben servir como excusa»

«Lo que verdaderamente nos importa es que el Real Madrid consiga una Supercopa más como club. Estamos aquí y orgulloso de toda esa trayectoria personal, pero muchas ganas de aportar mi granito a que el equipo consiga el título», añadió. «Hay que estar con los cinco sentidos puestos, llevan mucho tiempo juntos, con el mismo cuerpo técnico, jugadores que llevan mucho tiempo ahí y eso les hace más peligrosos», advirtió.

«Siempre es bonito jugar este torneo en el Carpena, hoy ya empiezan los partidos oficiales, lo bueno», afirmó. Llull también fue preguntado por el ambiente que se puede generar con los aficionados malagueños: «Nos centramos en el Tenerife, vamos a intentar controlar lo que esté en nuestra mano. Seguro que hay un gran ambiente como siempre lo hay».

«Es cierto que ha habido muchos cambios, muchos fichajes, algunos de ellos se han incorporado más tarde por las lesiones. No debe servir como excusa, tenemos que intentar ganar este primer título. Vamos a intentar hacer un buen partido esta tarde para llegar a la final», concluyó.