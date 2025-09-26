Scariolo avisa con el Tenerife: «Sería de pardillos pensar en la final»

Sergio Scariolo compareció en su primera rueda de prensa como entrenador del Real Madrid antes de viajar junto a la plantilla y cuerpo técnico a Málaga para la Supercopa de España. El equipo blanco jugará la semifinal frente a La Laguna Tenerife este sábado en el Martín Carpena (21:00) y el italiano avisó de la importancia de no pensar directamente en la final.

«Jugamos contra un equipo muy bueno, experimentado y organizado, con talento anotador e inteligencia tanto en la cancha como en el banquillo. Nosotros estamos en proceso de conjuntarnos con los jugadores nuevos que han llegado y por las lesiones, pero tenemos que compensarlo con la energía, la determinación, la competitividad y las ganas de ganar», comenzó.

«Tengo ganas de empezar y competir cada partido, pero sé también los momentos en los que el equipo tiene que estar cerca del cien por cien. El hecho de no estar en nuestro perfecto acoplamiento todavía no es una excusa para no competir a todos los niveles», afirmó.

«Los que han estado lesionados están para poder estar, pero no al cien por cien. Tengo que elegir en función de los roles, posiciones y rival. Las decisiones se toman cuando hay que tomarlas, que es mañana en el entrenamiento. No puedo tomar la decisión por los jugadores que han estado fuera o lesionados porque si no, no llegamos a 12» aseguró.

«Cuando llegué, pedí a los jugadores que si quieren mejorar tienen que estar dispuestos a salir de la zona de confort. He tenido una respuesta extraordinaria de parte de todos. La finalidad última es el rendimiento del equipo. En el playoff del año pasado me encantó ver cómo Tavares fue capaz de defender a jugadores con la velocidad de Badio por ejemplo. Está capacitado para hacer otras cosas que ya ha hecho bien, pero sin dejar de lado su misión principal que es cerrar el aro», añadió.

Scariolo, ante su primer gran objetivo

«Mi concentración está metida en el partido de mañana. Sería de pardillos pensar en la final. Intentaremos ganar al Tenerife, que es un gran equipo, y luego ya pensaremos. Estamos al cien por cien solo pensando en el primer encuentro», explicó.

«Tenemos un bautizo de fuego con cuatro o cinco partidos en ocho días ya. Si me gusta o no, no va a cambiar. Pierdo energías. Todo el mundo está preocupado y es obvio el riesgo de lesiones. Entrenas menos y eso penaliza la calidad del juego. El calendario es el que es y tenemos que ser buenos moviéndonos en este calendario para poder ganar los partidos, pero resetear para el siguiente», finalizó.