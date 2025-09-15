Otro salto de altura del Real Madrid: lucirá Fly Emirates en su camiseta de baloncesto

El Real Madrid ha dado otro salto de altura en su equipo de baloncesto. Después de la gran inversión que ha hecho en fichajes con un Sergio Scariolo para empezar el nuevo proyecto, el club blanco ha confirmado este lunes el acuerdo para lucir el logo de Fly Emirates en su camiseta.

De esta forma, sustituyen el patrocinio que tenía con Auto Hero, pero el acuerdo con la empresa de venta de vehículos expiró y eso ha permitido que ahora luzca de la misma forma que en las categorías masculina y femenina de fútbol. Además de las equipaciones, el nombre de la compañía aérea figurará en puntos claves del Movistar Arena, como en «el videomarcador, señalización digital, espacios de hospitality y otros soportes de comunicación».

Hasta ahora sorprendía que la camiseta luciera limpia, algo que ahora cobra significado, puesto que estaban negociando todos los términos con la multinacional saudí. Un diseño que aparecerá por primera vez este viernes en un duelo amistoso ante el Leche Río Breogán.

🏀✈ Listos para el despegue. Bienvenidos a bordo @emirates.

Get ready for take off. Welcome on board, @emirates. pic.twitter.com/DPfOQUn4l8 — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) September 15, 2025

Un Real Madrid ilusionante

Sergio Scariolo debutó este sábado en el banquillo del Real Madrid con una contundente victoria ante el Casademont Zaragoza (94-64). Unas primeras sensaciones que no conformaron al nuevo líder del vestuario: «A esta altura de la pretemporada, el equipo ha hecho un buen esfuerzo. La intensidad está ahí, pero todavía tenemos descompensación. La colaboración aún es muy floja y podemos hacer mucho más como equipo», analizó después del partido.

«Tenemos que intentar equilibrar la condición física y el conocimiento de nuestro sistema por parte de nuestros jugadores, porque algunos llevan dos semanas, otros acaban de llegar… Estamos todavía con poca homogeneidad física y técnico-táctica. Pero la actitud está ahí y hay muy buena disposición», explicó acerca de los nuevos fichajes que ha tenido el equipo en las últimas semanas.

Después del amistoso, el conjunto disputará las semifinales de la Supercopa de España ante el CB Canarias, donde buscará la primera gesta de una nueva era que promete ilusionante.