Lyles es el ‘Mbappé’ de Scariolo

En el fútbol como en el baloncesto hay jugadores que se erigen como factores diferenciales para sus equipos. En el Real Madrid de Xabi Alonso ese es Kylian Mbappé, un delantero que el club ansió durante años y que en su segunda temporada ha explotado hasta el punto de decidir partidos, algo que quizá se le atascaba más en la 2024-25. Y en el de basket, Trey Lyles se está convirtiendo en ese ‘Mbappé’ de Sergio Scariolo.

Este viernes, en su primer Clásico, el canadiense anotó 29 puntos, récord de su carrera tras 10 años en la NBA, con 9/12 en tiros y 4 triples. Una actuación asombrosa que acabó de confirmar el bombazo que pegó el Real Madrid en el último verano con su fichaje. El ala-pívot, como bien reconoció Scariolo, ha tenido una adaptación espectacular al baloncesto europeo y ya es una de las sensaciones de esta Euroliga.

Su Clasicazo reflejó a un jugador top con el que el equipo blanco puede dar ese plus en Europa que le faltó la pasada temporada y que le alejó de una Final Four por primera vez desde 2021. Lyles, a sus 30 años, mostró una superioridad y un dominio del tiro que machacó al Barcelona en un Palau Blaugrana que terminó el partido sacando los pañuelos contra el palco.

Scariolo, que reconoció su gran Clásico definiéndolo como «un jugador de mucha calidad y un alto conocimiento del juego», sí se rindió al esfuerzo de Trey por adaptarse a su nueva realidad en la previa: «Tiene margen de mejora, físicamente no está al 100% para poner ese punto de energía más que dará cuando llegue el momento de la temporada en que todos tienen que estar a tope».

Lyles, el mejor del Madrid en la Euroliga

«Tiene una capacidad asombrosa de entender las cosas. No quiero comparar porque no sería generoso. Está muy arriba, pero como todo el mundo tiene margen de mejora en otras facetas. A nivel de entender como jugamos, muy bien», añadió el italiano, que ve en Lyles a uno de los mejores jugadores de la plantilla.

Y es que en nueve jornadas Lyles ya es el máximo anotador del equipo blanco en la Euroliga (promedio de 14,6 puntos) y, dando la razón a Scariolo sobre su buena selección de lanzamientos, atesora unos grandes porcentajes (51,9% en tiros de dos, 42,9% en triples y 87,2% desde el libre). Unos números que le sitúan también como el mejor valorado (17,3) y el segundo con más rebotes sólo por debajo de Walter Tavares, el otro héroe del Clásico.

«Me alegro de que hayamos ganado, eso es lo más importante. Mis compañeros supieron encontrarme. Pude anotar, así que tengo que seguir haciéndolo. Estoy feliz de que hayamos ganado. Tengo buena química y los chicos me han recibido muy bien», reconoció el propio Lyles tras el choque ante el Barça. El canadiense es el primer gran acierto de la era Sergio Rodríguez-Martynas Pocius, un jugador de los que catapultan proyectos como el de este rompedor Real Madrid de baloncesto, que ya cuenta con su Mbappé.