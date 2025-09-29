Sergio Scariolo se llevó un aviso en su estreno como entrenador del Real Madrid. La derrota en la Supercopa de España, entendiendo el contexto, es admisible. Por la cortísima pretemporada y por el rédito que se ha ganado a lo largo de las últimas dos décadas el legendario técnico italiano. Entendido ese contexto, tropiezos como el del Martín Carpena se permiten muy pocos en el club blanco y lo de este domingo ya es una advertencia de cara al futuro.

El de Brescia dejó claro en qué punto de forma está el equipo tras ganar por la mínima a La Laguna Tenerife: «Sé que no estaremos ni cerca del 100% durante unos cuantos meses, semanas…». Un día después, derrota en la final ante un imenso Valencia Basket que venía algo más rodado y con las nuevas piezas mejor adaptadas a la idea de un entrenador como Pedro Martínez cuya segunda etapa taronja comenzó en el verano de 2024.

Scariolo está ahora obligado a acoplar a los nuevos mimbres en tiempo récord porque la competición arranca ya y no se va a detener hasta finales de junio de 2026. Con esta derrota muy pocos ponen en duda la fiabilidad de un proyectazo que apunta a ser ganador, con seis caras nuevas en la plantilla y todo un organigrama remodelado desde el banquillo hasta la directiva.

Lo de la Supercopa es un mazazo, sí. Pero un toque de atención a tiempo también puede ser un punto de partida realista para el Real Madrid. Desde que se recuperó este torneo en 2004, el equipo blanco lo ha ganado nueve, las seis últimas consecutivamente. Sin embargo, desde 2024 han cambiado las tornas y ha perdido las dos últimas con Unicaja y Valencia.

Scariolo debe remontar a la historia

Los precedentes no son del todo alentadores para Scariolo. En la temporada 2004-05, tras caer en una final de Supercopa celebrada también en Málaga ante el Barcelona, los blancos sólo ganaron la Liga, mientras que la 2009-10, después de perder en Las Palmas de nuevo con el Barça, acabó siendo año en blanco.

La Supercopa es el principio de todo, pero ni mucho menos el fin. Tampoco para un equipo de Scariolo que tiene la ambición de luchar por todos los títulos después de que el de Chus Mateo ganase la Liga en la 2024-25. El proyecto está orquestado para volver a ser uno de los clubes más potentes de la Euroliga y eso hay que demostrarlo desde primera hora.

Por suerte para los blancos, ese día 1 será este martes en Bolonia, cuando estrenarán el curso europeo visitando a la Virtus. Lo siguiente será recibir al Olympiacos, tercero de la pasada Euroliga y verdugo del cuadro merengue en los play off. Y desde ahí, una catarata de partidos y viajes que retará al primer año de un nuevo Real Madrid que empieza torcido, pero con la confianza de alcanzar su pico de forma cuanto antes para acostumbrarse a ganar tanto en ACB como en Europa.