Van der Poel se impone en Ussel en una etapa recortada por el calor extremo en el Tour

Mathieu Van der Poel se impuso en la durísima novena etapa del Tour de Francia 2026, recortada por el calor extremo en Corrèze y con final en Ussel. El ciclista holandés venció en un domingo que perdió 30 kilómetros y que supo dominar para ganar a Tobias Johannessen y a Thomas Pidcock en un esprint hasta la línea de meta.

Se abrazó a un Tadej Pogacar al que no hay quien le tosa. El esloveno sale aún más líder de la carrera antes de la primera jornada de descanso. El más fuerte fue Van der Poel en el repecho final de 750 metros al 4,2% después de 150 kilómetros, en un grupo de cuatro corredores, con unos potentes últimos 300 metros para sumar su tercera victoria de etapa en el Tour.

Van der Poel dejó atrás en el esprint a Pidcock y Alex Baudin, y solo Johannessen aguantó a su rueda, aunque sin opciones de superar su ritmo, finalizando segundo, mientras el británico fue tercero. Por detrás, en una jornada en formato clásico en la que el pelotón no estuvo nunca a más de un minuto y medio sobre la escapada, muy reducida, entró a 6 segundos el grupo de Pogacar, portador del maillot amarillo y que conservó su renta de 2:42 sobre el danés Jonas Vingegaard. Isaac del Toro sigue tercero (+3:27), Remco Evenepoel, cuarto (+3:30) y el español Juan Ayuso (Lidl-Trek), quinto (+3:34).

La organización recortó esta novena etapa unos 30 kilómetros debido a la alerta roja por la ola de calor que azota al centro del país, concretamente decretada en el departamento de Corrèze. Así, el pelotón tomó la D921 antes de retomar el recorrido previsto en el municipio de Lanteuil, a 147,8 km de la llegada a Ussel.

Calor sofocante en el Tour de Francia

Pero el ritmo, aunque la temperatura del asfalto rozaba los 40 grados y el aire era espeso y caliente, no fue para nada pesado y, entre ataques que no fructificaron, se recorrieron casi 50 kilómetros en la primera hora. El danés Mads Pedersen se llevó el esprint intermedio y el pelotón empezó a romperse, dejando a corredores por el camino, por un recorrido rompepiernas que impidió que esta novena etapa fuera esa esperada jornada de transición.

No fue hasta el kilómetro 57 cuando Van der Poel logró que su enésimo ataque fuera exitoso para configurar una fuga de 16 corredores, aunque a un kilómetro de coronar el Suc au May, puerto de segunda categoría, el grupo se redujo aún más a ocho corredores: Derek Gee-West, Quinn Simmons, Johannessen, Pidcock, Lennert Van Eetvelt, Baudin, el neerlandés y el español Pablo Castrillo.

Pidcock, que tuvo un problema mecánico, fue el primero en coronar el puerto, mientras el UAE observaba desde la distancia, preparado ante cualquier imprevisto y manteniendo alguna opción de pelear la etapa, dado que mantuvieron un buen ritmo y no dejaron escaparse a la fuga, aunque finalmente no lo necesitaron.

Bestial Van der Poel

En la subida a Mont Bessou, Van der Poel volvió a tirar y redujo el grupo en cabeza a cuatro ciclistas, y ninguno de los tres pudo con un corredor neerlandés que activó el modo bestia en una exigente etapa que se corrió al ritmo que él siempre marcó. Ahora, el pelotón tiene una jornada de descanso, antes de afrontar este martes la décima etapa, de 166,6 kilómetros entre Aurillac y Le Lioran.