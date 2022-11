El triste trago de Oporto que hay que beber

Cuando se supo el resultado del sorteo de la fase de grupos de la Champions ni un solo aficionado rojiblanco hubiera podido imaginar un trago tan amargo como el que tendrá que tragar esta tarde en Oporto, donde lo único que está en juego es pelear por la tercera plaza, que daría acceso a la Europa League. Para conseguirla el equipo debe copiar el resultado del Bayer Leverkusen, que recibe en su estadio al Brujas.

Después de dejarse ir escandalosamente ante el Oporto en la anterior jornada, provocando con su resultado que el Atlético se viera obligado a ganar al Bayer, lo que no pudo conseguir, el Brujas le ha visto las orejas al lobo y hoy debe jugar en Alemania con el objetivo de sumar los tres puntos o si no puede verse relegado a la segunda plaza del grupo, por lo que le correspondería enfrentarse en octavos a un cabeza de serie. El Atlético no espera ninguna ayuda del Brujas después de lo sucedido la pasada semana, pero es el único clavo ardiendo al que puede agarrarse.

De todos modos, lo cierto es que los de Simeone dependen exclusivamente de sí mismos para ser terceros porque con la victoria les vale. Una victoria que, paradójicamente, haría campeón de grupo al Brujas, un equipo que ha pasado a formar parte ya de la lista oficial de bestias negras rojiblancas, pero es lo único que se puede hacer esta tarde en Do Dragao, un estadio que le trae buenos recuerdos a la plantilla tras la victoria conseguida la pasada temporada que dio acceso a octavos de final, donde se superaría al Manchester United de Cristiano Ronaldo.

Consciente de que la Europa League puede ser un salvavidas económico para aminorar el tremendo golpe que ha supuesto la eliminación en la Champions, Simeone tirará de los jugadores con más galones para asegurar el tercer puesto del grupo y marcharse a una competición secundaria, pero en la que le esperan trasatlánticos como Manchester United, Juventus y, como no, FC Barcelona. Hay que recordar que en 2018 el Atlético tampoco pudo superar la fase de grupos, eliminado por Chelsea y Roma, y acabó proclamándose campeón de la Europa League en Lyon ante el Olympique de Marsella. Es evidente que su camino hacia la final, que este año se disputará en el estadio Ferenc Puskas de Budapest, será mucho más complicado, pero no hay otra que intentarlo.

Álvaro Morata y Kondogbia, tocados, han viajado con la expedición pero será difícil que jueguen. Llorente, en cambio, ha preferido esperar unos días más. Se ve venir la delantera Joao-Griezmann que, antes de la permanencia de Morata, era la que tenía en mente el Cholo para esta temporada. Hoy están ante una oportunidad de oro para demostrar que es la mejor dupla que puede confeccionarse hoy en día con esta plantilla.