El Rayo sobrevive en el infierno griego para seguir soñando en Europa

El Rayo Vallecano se abonó al sufrimiento en Grecia. Los de Íñigo Pérez estuvieron muy cerca de caer eliminados en la Conference League con un balance de 3-0 a favor, pero el AEK les puso contra las cuerdas hasta tal punto que Isi Palazón tuvo que volver a vestirse de héroe para que el conjunto madrileño siga escribiendo historia en las páginas de Europa.

Desde el primer minuto empezó sufriendo el Rayo en Atenas. El misil de Lejeune desde fuera del área fue un espejismo del infierno griego. A pesar de que los vallecanos mostraban síntomas de la superioridad mostrada en Madrid, el AEK fue una completa máquina que arrasaba todo a su paso. Ni las conexiones entre Isi y Álvaro García que generaban peligro se materializaban ante el desorden de la defensa rival… hasta que llegó el primer golpe.

A los doce minutos. Un saque de banda al corazón del área bastó para que Zini le ganase la batalla aérea a Pathé Ciss, tiempo que tuvo para controlar y batir por abajo a Batalla para abrir el marcador. Tras el gol, el AEK fue una furia constante para el área rayista. Los de Íñigo Pérez apenas podían construir y salir de su campo, desesperando a un Rayo que cometía errores desde primera línea de pase. Ni rastro de aquel equipo de la ida.

Lejeune estuvo a punto de hacer un penalti después de un choque dentro del área que el árbitro no consideró pena máxima. Con un Ilias merodeando la segunda amarilla ante la temperatura que había cogido el partido, pero la peor noticia fue la fatídica lesión de Álvaro después de llevarse las manos a la parte de atrás de su pierna izquierda. En el minuto 35, el Rato pecó de inocente y cometió un penalti después de un claro empujón de Ratiu a Koita después de que este le dejase sentado. Lanzamiento que no falló Marin a pesar de que Batalla le había acertado el lado. Unos primeros 45 minutos para olvidar del Rayo Vallecano.

Isi salva al Rayo del desastre

La segunda parte mantuvo hasta cierto punto el mismo guion, con un AEK asediando y un Rayo entregado. A los cinco minutos, los griegos iban a volver a golpear, esta vez, por arriba. Un balón al área de Kutesa para que Zini peinase lo justo para cambiarla al otro palo y dejar clavado a Baralla. 3-0, eliminatoria empatada en apenas 50 minutos.

Las entradas de Pedro Díaz y Valentín sirvieron para tener más la posesión y cortar la sangría. Un cambio de efecto inmediato después de que Isi Palazón se pusiese la capa con un zurdazo para batir al AEK a la hora de juego. El gol de la tranquilidad que tanto necesitaba el Rayo. Desde ese punto, el partido se volvió loco. El Rayo pudo hacer el segundo, pero los griegos cerca estuvieron de marcar el cuarto si Valentín no hubiese sacado el balón en la misma línea. El rayistas resistieron hasta el pitido final, cuando liberaron toda la tensión acumulada de resistir en el infierno griego que vale un billete histórico a semis.