Los aficionados españoles que acudieron a Praga a ver a la Selección en el duelo ante la República Checa dejaron clara su opinión sobre Pedro Sánchez. En el día en el que comienza la campaña electoral, estos hinchas hicieron el cántico que se repite en numerosos estadios: «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!»

Estos gritos son ya habituales entre muchas aficiones y, en el caso de la española, la decena de hinchas que estuvieron en Praga fueron contundentes contra el presidente del Gobierno. Mientras el líder del PSOE estaba bailando en un mitin en Sevilla, sin ningún tipo de respeto por las víctimas del accidente de Urda, estos aficionados españoles se acordaron de Sánchez.