Ni Samba ni Gazelle: éstas son las nuevas Adidas tipo Salomon que llevan todas las pijas

Durante años, las Adidas Samba y Gazelle se han convertido prácticamente en un must entre las amantes de la moda. Las hemos visto con vaqueros, pantalones de vestir, faldas e incluso vestidos. Son cómodas, quedan bien con casi todo y tienen ese punto retro que tanto gusta. Sin embargo, después de verlas por todas partes, parece que ha llegado el momento de buscar alternativas. Y Adidas ya tiene un modelo candidato para ocupar su lugar, unas zapatillas con aire de Salomon que están llamadas a convertirse en uno de los más buscados.

Se trata de las Adidas SL 72 PRO Song For The Mute, una propuesta que mezcla la estética deportiva clásica de la marca alemana con algunos detalles propios de las zapatillas de montaña. Una combinación que encaja perfectamente con la tendencia actual, que lleva varias temporadas haciendo que prendas y complementos pensados para la montaña terminen conquistando las calles de las grandes ciudades.

Lo cierto es que estas Adidas tienen poco que ver con las Samba que hemos visto hasta la saciedad. Su diseño es más técnico, con una silueta deportiva, diferentes materiales y una apariencia que recuerda bastante a algunos de los modelos más populares de Salomon. Precisamente ahí está buena parte de su encanto, pues tienen ese aspecto de zapatilla preparada para cualquier aventura, pero sin resultar demasiado aparatosas.

Las Adidas SL 72 PRO Song For The Mute

Uno de los detalles que más llaman la atención es su sistema de cordones Quicklace. En lugar de los cordones tradicionales, incorporan un mecanismo de ajuste rápido mediante un tirador, muy habitual en las zapatillas de trail running. Es un pequeño detalle que cambia bastante su aspecto y les da ese toque montañero que tanto se lleva ahora.

La parte superior combina materiales textiles con detalles de ante, consiguiendo un acabado más cuidado que el de unas zapatillas deportivas convencionales. También destaca su suela, que aporta comodidad y refuerza esa imagen de calzado técnico. Todo ello sin perder la esencia de las Adidas SL 72 originales, un modelo inspirado en las zapatillas de running de los años setenta. Lo más interesante de estas zapatillas es que no hace falta llevar ropa deportiva para lucirlas, sino que una de las claves de esta tendencia es precisamente mezclarlas con prendas como pantalones de traje, un abrigo largo, unos vaqueros anchos o incluso una falda.

Su precio es de 130 euros, una cantidad que las sitúa por encima de algunas de las zapatillas más populares de Adidas, aunque también hay que tener en cuenta que se trata de una colaboración especial con Song For The Mute. Las Samba y las Gazelle todavía tienen mucho que decir, pero ya no son las únicas protagonistas. Las zapatillas de inspiración montañera han encontrado su hueco en el mundo de la moda y Adidas quiere aprovechar el momento con una propuesta que combina comodidad, diseño y ese punto diferente que muchas buscan cuando parece que todo el mundo lleva las mismas deportivas.