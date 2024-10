Morata: «Mi objetivo no es dar pena como dicen algunos»

Álvaro Morata atendió a los medios de comunicación para analizar el encuentro que enfrentará en el estadio Enrique Roca de Murcia a España y Dinamarca. El capitán habló de la actualidad de la selección española, de su situación y del futuro de Luis de la Fuente ante los periodistas.

El capitán quiso aclarar sus palabras sobre los problemas que ha tenido de salud mental: «Quiero decir que me gustaría dejar de hablar del tema de la entrevista del otro día. He hecho un documental que lo podréis ver todos. Ocho de cada diez jóvenes sufren de estas cosas y mucha gente tiene miedo de decirlo abiertamente. Mi objetivo no es dar pena, ni llorar, ni quejarme. Acepto todo tipo de críticas sobre mi trabajo, no quiero que se desvíe esto. Mucha gente se siente identificada y mi único objetivo es ayudar. Yo estoy bien, completamente recuperado y muy feliz de estar en la Selección».

El delantero también habló de la visita de Carvajal, Rodrigo y Le Normand: «Te demuestra por qué fuimos campeones de Europa. Son piezas fundamentales de este grupo y aquí lo más difícil es hacer un equipo. Cualquier lesión, como la de Carvajal, nos duele en el alma. A Carvajal y a Rodri les conozco de hace mucho tiempo ya. Cuando vi lo de Carvajal, se me heló el alma. Me encantó que vinieran a vernos. Que sea la mejor recuperación posible porque les queremos mucho y les necesitamos».

Morata también habló de las palabras de Luis de la Fuente sobre su contrato: «Las justas de un seleccionador que ha hecho historia. El míster se ha ganado la capacidad de hablar y hay que escucharle, porque es campeón de la Nations League y campeón de Europa. Es normal que él diga lo que piensa y nosotros también lo pensamos. Ha hecho historia y hay que reconocérselo».

Por otro lado, explicó los cambios que ha experimentado este verano: «Mucho mejor. Cada vez que miramos las camisetas, no tienen un parche, tienen dos: la de la Nations League y la de la Eurocopa. Si te soy sincero, en mi cabeza era el último torneo con la Selección. Pero los compañeros y el míster me pidieron que siguiera y aquí estoy. Cuando tú te sientes importante estás feliz, y yo estoy feliz».

«Ojalá el Mundial fuera el mes que viene. Creo que hay unas selecciones increíbles, pero nuestro mayor éxito no es la Eurocopa, sino que cualquier jugador que entra parece que lleve cuatro años en esta selección. Los jóvenes tienen que disfrutar porque hay un ambiente que muy pocas veces he visto en el mundo del fútbol. Esta semana faltaban seis jugadores titulares en la Eurocopa, ves el nivel y te das cuenta de que España tiene el futuro, tiene muchos cracks», dijo sobre su futuro con la selección española.

Morata también habló de Nadal: «Soy español y me siento orgulloso de cada rincón de España. Pues qué voy a decir de Rafa Nadal, he crecido pegado a la tele para verle. Es un tipo de persona que está hecho de otra pasta, pero seguro que también ha tenido momentos parecidos. Le doy las gracias por habernos hecho disfrutar».

El delantero también hizo una reflexión sobre los pitos que ha sufrido en su país: «No es agradable y nadie está preparado para una cosa así. Fue una situación para la que no estaba preparado». También habló del cambio de mentalidad de España: «Por supuesto. No sólo yo, también los que son un poco más mayores. Nosotros creemos en nosotros mismos, el míster nos dice que somos los mejores y eso te hace creer. Los jugadores que llegamos después de los extraterrestres necesitamos la Eurocopa para seguir creyendo».