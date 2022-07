Lucía Rivera la lía con un topless de infarto: hija de Cayetano y WAG del fútbol español

Lucía Rivera es muy conocida en nuestro país. En primer lugar, por ser hija de quién es. Sus padres son el torero Cayetano Rivera y la actriz Blanca Romero, de los que sobran las presentaciones. Pero también adquirió mucha relevancia tras tener una relación sentimental con Marc Márquez, un romance que terminó hace unos años. Y de igual modo es una auténtica influencer y publica fotos que no pasan desapercibidas.

Es el caso del último y rompedor topless que ha subido en su perfil oficial de Instagram, en el que ya le siguien más de 165.000 followers. Lucía Rivera aparece en la playa sin nada en la parte de arriba y burlando la censura por muy poco, pero consiguiéndolo porque tapa lo justo con su pelo. Una Lucía que además es WAG del fútbol español, pues es novia de Nacho Méndez, joven centrocampista del Sporting de Gijón.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lucia (@luciariveraromero)



La joven modelo acostumbra a ser muy celosa de su intimidad y muy discreta en cuanto a su vida personal, pero que aprovechando las vacaciones de Semana Santa decidió presentar a su nuevo amor en sus redes. El joven jugador tiene 24 años, uno menos que Lucía Rivera, y todo apunta a que el romance se inició bastante tiempo atrás. De hecho, la modelo ya habría presentado a su chico a su familia, por lo que todo viene de lejos.

Una Lucía Rivera que en su día también dio mucho que hablar por su noviazgo con Marc Márquez, que acabó hace un par de años. Sin embargo, la hija de Cayetano y Blanca Romero nunca ha tenido malas palabras hacia el piloto catalán, al menos públicamente. De hecho, hace unos meses cuando se le preguntó por la posible relación entre Márquez y María Pedraza, respondió esto: “Ojalá estuvieran juntos. Estaría genial. Es una chica muy guapa y yo me alegro. ¿Mi relación con él? Eso no lo voy a decir, yo no hablo de mi vida privada».