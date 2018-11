Ángel Torres: “Exijo explicaciones para que no se me quede cara de gilipollas”

El presidente del Getafe, Ángel Torres, mostró su indignación tras el penalti no señalado en el tiempo de descuento en San Mamés, con 1-1 en el marcador Íñigo Martínez agarró en el área a Jaime Mata, pero Iglesias Villanueva no lo señaló y el VAR no le avisó

El presidente del Getafe, Ángel Torres, mostró su indignación en el programa de radio El Transistor, de Onda Cero, después de que ni el árbitro ni el VAR señalaran un penalti en el tiempo de descuento entre los azulones y el Athletic Club de Bilbao disputado en San Mamés y que podría haber supuesto la victoria a los visitantes. Jaime Mata, jugador del Getafe, vio la amarilla tras protestar por el agarrón sufrido en el área y recurrió a la ironía sobre la jugada en las redes sociales.

Ni siquiera el paso de las horas sirvieron para calmar los ánimos en el presidente del Getafe, Ángel Torres. El mandatario del club azulón mostró su enfado tras una jugada polémica que se había dado en el encuentro disputado en la sesión matinal del domingo en San Mamés entre Athletic Club de Bilbao y Getafe (1-1).

Corría el minuto 94 y el marcador lucía un empate a uno, después de que Nolaskoain adelantara a los de Berizzo en el 67 y que poco después Jaime Mata devolviera las tablas al luminoso en el 74. Precisamente este último fue el protagonista de la jugada polémica. El Getafe se disponía a lanzar un córner, pero Íñigo Martínez agarró en el área al jugador azulón, sin que el árbitro Iglesias Villanueva ni el VAR lo señalaran como tal. Los jugadores visitantes protestaron la jugada y el árbitro, en lugar de pitar penalti, mostró la amarilla a Mata.

Ángel Torres no tiene ninguna duda de que se debió señalar penalti y así lo mostró en El Transistor. “El penalti lo he visto yo y lo ha visto todo el estadio; si mañana no se da una explicación, esta jugada le hace mucho daño al VAR“, comentaba el presidente del Getafe. “Es un penalti clamoroso, no había ninguna duda. Por el bien del VAR deberían explicar qué ha fallado”, insistió Torres.

El mandatario del club madrileño reconoció que él no era partidario del uso de esta tecnología pero que el pasado Mundial le hizo cambiar de opinión. “Yo no era partidario del VAR, pero el Mundial me convenció de que era bueno para el fútbol”. Además, Torres instó al VAR a dar una explicación al no corregir a Iglesias Villanueva pese a que en las imágenes se podía apreciar el agarrón de Íñigo Martínez. “El VAR lo pagamos los clubes y yo exijo una explicación de qué es lo que ha fallado, que no se me quede cara de gilipollas. Si mañana no hay una explicación, es una cobardía“, apostilló.

Mata: “¿Se fue la luz?”

El protagonista de la jugada, Jaime Mata, también reaccionó en las redes sociales. El jugador, autor del gol del Getafe, recibió el agarrón del jugador del Athletic pero el árbitro no señaló penalti y terminó viendo la tarjeta amarilla por protestar. Al término del encuentro, Mata tiró de ironía en las redes sociales.

Disculpad @iberdrola, saben si se fue la luz en Las Rozas esta mañana? Un saludo pic.twitter.com/xNVacwv2v0 — mata (@mata_jaime9) 25 de noviembre de 2018



El delantero del Getafe colgó un mensaje en la conocida red social Twitter: “Disculpad Iberdrola, saben si se fue la luz en Las Rozas esta mañana? Un saludo”, decía en su tuit el 7 azulón y acompañó el mensaje de una imagen en la que se apreciaba el agarrón sufrido.