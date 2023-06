Fran García: «Estoy preparado para seguir creciendo en la Selección y en el Real Madrid»

Hay días en la vida de uno que no se olvidan. Imaginaros que uno de esos días que se quedan para siempre en la memoria de uno, el principal motivo es que has sido presentado como jugador del Real Madrid. Sólo un puñado de personas en el planeta pueden experimentar esa sensación. Si a eso se le añada que horas después te llama una selección campeona del mundo y tricampeona de Europa como es España para sumarte a su concentración, el día es, simplemente, de locos.

Eso fue lo que le pasó a Fran García (Bolaños de Calatrava, 1999) el pasado lunes. El lateral izquierdo regresó a su casa tras hacer, como él dice, la «mili» en el Rayo Vallecano y convertirse en uno de los mejores laterales izquierdos de España. Después, la lesión de Juan Bernat le llevó directo a Las Rozas. Y ahora, está a un partido de ganar su primer título con la Selección y poner punto final a una sequía de 11 años.

Pregunta: ¿Cómo está España antes de la final?

Respuesta: Estamos bien. El grupo tiene muchas ganas. Sabemos de la oportunidad que tenemos. Tenemos ambición porque es un equipo espectacular.

P: ¿Cómo vivió el duelo contra Italia?

R: Yo vengo aquí para sumar y esto es una experiencia inolvidable para mí. Es la primera convocatoria con la selección española. Conocía a Luis y aparte del cuerpo técnico, pero poder venir aquí con jugadores de talla mundial es un placer.

P: ¿Ganando a Italia se han quitado una mochila?

R: Para nosotros la final era la de ayer contra Italia, porque si ganábamos teníamos un premio muy bonito. Está al alcance y estamos preparados para ganar este título.

P: 11 años sin ganar nada…

R: Creo que el tener ambición y ganas de conseguir el título es lo importante. El grupo está mentalizado para ganar.

P: ¿Cómo es Luis de la Fuente? ¿Qué le pide?

R: Lo conocí en la Sub-19 siendo un año más pequeño. En la Sub-21 también coincidimos. Me pide que haga lo que suelo hacer en el día a día. Vengo por lo conseguido en estos años y no hay que cambiar la forma de ser de cada uno. No tengo que cambiar ni mi forma de jugar ni mi forma de ser, al contrario. Tengo que estar agradecido por la oportunidad. Hay que demostrar que estoy preparado para estar aquí.

P: ¿Qué se ha encontrado al llegar a esta Selección?

R: Sabes la importancia que tiene el estar convocado aquí. Es una oportunidad. Llevamos 11 años sin ganar un título, lo tenemos al alcance de la mano y depende de nosotros. Hay que hacer un buen papel y conseguir este trofeo.

P: Es un grupo muy sano, ¿no?

R: La verdad es que sí. Estoy encantado con todos ellos. El recibimiento ha sido muy bueno y desde el primer día me he sentido cómodo. Para alguien que viene de sorpresa es algo increíble sentirse uno más desde el primer día.

P: ¿En quién se está apoyando más?

R: Es cosa de todos. Con algunos tienes más trato, pero todos me han tratado bien. Estoy muy agradecido. Esto es la primera convocatoria y me permitió cerrar un lunes espectacular.

P: ¿Cómo fue ese lunes en el que fue presentado con el Real Madrid y horas después se convirtió en internacional absoluto?

R: Fue un poco de sorpresa. Lo del Real Madrid ya lo tenía fijado, pero llegué a casa, recibí la llamada y estaba con unos amigos muy importantes para mí. Mi familia ya estaba camino de casa, por lo que tuve que avisar por teléfono. Fue todo un poco rápido, pero un día muy importante.

P: ¿Qué pensó cuando vino el Bayer Leverkusen a por usted y apareció el Real Madrid?

R: Era final de enero. Sólo quedaban unas horas de mercado. El Bayer mostró su interés en mí y yo se lo agradezco, pero el Real Madrid intervino. Siempre he dicho que mi idea era crecer como jugador y como persona para tener la oportunidad de volver al Real Madrid. Por circunstancias ha sido así y estoy contento por ello. Hay que seguir trabajando como hasta ahora.

P: ¿Es consciente de lo complicado que es irse del Real Madrid y volver, como ha hecho usted?

R: Subir desde el Castilla al primer equipo es complicado por el nivel. Sabía que tenía que dar ese paso para seguir creciendo tras cumplir el ciclo en el filial. Estoy agradecido al Rayo, por darme esa oportunidad tras el parón del coronavirus, que fue un poco raro. Hice mi mili y ahora tengo que demostrar que estoy preparado para seguir creciendo en el Real Madrid y en la selección española.

P: Otro que hizo la mili en su momento fue Carvajal. ¿Es su ejemplo?

R: Para cualquier canterano que haya salido o esté en el Real Madrid es un ejemplo. Tener un referente como Carvajal, con el que ahora puedo compartir vestuario, es un espejo para verse. También Nacho, que lleva toda la vida ahí y ahora es capitán. Eso te da fuerza para luchar por un sueño.

P: ¿En algún momento pensó que iba a ser imposible esto?

R: Las cosas siempre pasan por algo. Yo pasé un momento complicado en juveniles, pero siempre he tenido gente cerca que me ha ayudado y me ha dado fuerza para mantener los pies en el suelo. Estoy agradecido por haberme dado ese brazo cuando lo necesitaba. Todo lo que tengo a día de hoy y la persona que soy es gracias a ellos.

P: ¿Cómo gestiona la competencia en la Selección y en el Real Madrid, donde está Mendy?

R: La afronto con ambición y con ganas esa competencia. Cuando llegas a un grupo nuevo quieres participar, pero no siempre es posible. Por lo tanto, hay que hacerlo de la mejor forma posible y tener una competencia sana. A todos nos gustaría jugar más. Sabemos la importancia que tiene este título para España y el nivel que hay en el Real Madrid, por lo que tengo que seguir creciendo y haciéndome fuerte.