El ex futbolista Samir Nasri, detenido por vinculación a organización criminal

El ex futbolista Samir Nasri, que fue internacional con Francia, ha sido detenido en París por estar involucrado en una investigación por importación de estupefacientes, conspiración criminal y blanqueo de capitales vinculado a una organización criminal.

El ex jugador, que ahora tiene 39 años, estuvo diez horas bajo custodia policial este jueves en las dependencias de la Brigada de Investigación Financiera (BRIF) de la policía judicial de París. La supuesta implicación de Samir Nasri en este caso está centrada en el papel que tuvo en la discoteca XS, de la que fue accionista en el año 2016 y ejerció como gerente.

A Nasri se le investiga por pertenencia a organización criminal, además de importación de estupefacientes, conspiración criminal y blanqueo de capitales. Tras retirarse en 2021, Nasri en los últimos años es comentarista de Canal + Francia. Tras dar explicaciones a las autoridades, fue puesto en libertad tras unas diez horas bajo custodia policial.

La investigación, adelantada por el diario francés Le Parisien, se centra en dos personas: Karim Berrebouh, un narcotraficante de Marsella encarcelado desde 2021, y Olivier Sabbah, uno de los líderes de la red de blanqueo para las actividades delictivas de Berrebouh.

La detención de Samir Nasri, que en España jugó un año en la temporada 2016/17 en el Sevilla, se ha producido este jueves después de un primer arresto a finales de junio en Marsella. Según avanza el citado periódico, el ex futbolista podría ser citado a declarar ante el tribunal próximamente.

Samir Nasri principalmente estuvo en el Manchester City en su carrera profesional. Allí militó desde el año 2011 al 2017. Antes estuvo en el Olympique de Marsella, equipo del que es canterano, en el Arsenal (de 2008 a 2012), Antalyaspor de Turquía (2017/18), West Ham (2018/19) y Anderlecht (2019/20).