El desayuno que come Grison para estar en forma y que quita el hambre durante horas

Mantener una alimentación equilibrada se ha convertido en una de las prioridades de muchas personas que buscan cuidar su salud. Y cada vez despiertan más interés los hábitos alimenticios de personajes conocidos, especialmente aquellos que han experimentado cambios físicos importantes o que mantienen una rutina exigente de trabajo y actividad física. Es el caso de Marcos Martínez, más conocido como Grison, colaborador habitual de televisión y una de las caras más populares del programa La Revuelta de David Broncano.

Su espontaneidad, sentido del humor y cercanía con el público han hecho que muchos seguidores también se interesen por aspectos de su vida cotidiana, entre ellos su alimentación y las claves que le ayudan a mantenerse en forma. Uno de los hábitos que más llama la atención es el desayuno que suele consumir para comenzar la jornada. Muchas personas recurren a desayunos rápidos basados en galletas, cereales azucarados o tostadas poco completas que apenas logran mantener el hambre a raya durante unas horas. Por eso ha llamado la atención el desayuno que consume habitualmente Grison y que él mismo ha destacado por su capacidad para aportar energía y evitar el picoteo entre horas. Se trata de una receta sencilla de tortitas elaboradas con harina de fécula de patata, una alternativa que ha ido ganando popularidad entre los que buscan opciones diferentes a la avena.

Según ha explicado, Grison prefiere preparar sus tortitas utilizando harina de yuca o fécula de patata en lugar de avena y el motivo es principalmente digestivo y de textura. El colaborador considera que las tortitas elaboradas con avena resultan más pesadas y compactas, mientras que la fécula de patata les aporta una consistencia más esponjosa y agradable. Además, asegura que este ingrediente le sienta mejor al estómago y permite obtener un resultado más ligero sin renunciar a una buena dosis de energía para afrontar el día.

Grison y su particular desayuno

Este desayuno forma parte de una estrategia nutricional en la que las proteínas tienen un papel protagonista. De hecho, durante su transformación física y sus diferentes retos relacionados con la pérdida de grasa y la mejora de la composición corporal, los especialistas que han supervisado su alimentación han insistido en la importancia de incluir proteínas de alta calidad en la primera comida del día.

Por ello, las tortitas suelen acompañarse de huevos, un alimento que aporta proteínas de alto valor biológico y que contribuye a aumentar la sensación de saciedad durante varias horas. A esta combinación se suman habitualmente frutos secos, que proporcionan grasas saludables y ayudan a que la liberación de energía sea más sostenida.

La fécula de patata es un ingrediente menos habitual en los desayunos españoles, pero cada vez cuenta con más seguidores entre deportistas y personas que buscan alternativas a las harinas tradicionales. Se obtiene a partir del almidón de la patata y destaca por su textura fina y su capacidad para aportar esponjosidad a masas y preparaciones. En recetas como las tortitas, permite conseguir una consistencia ligera y agradable que recuerda a elaboraciones más calóricas, pero con una composición diferente. Además, combinada con huevos y otros ingredientes ricos en proteínas, puede convertirse en una opción especialmente interesante para los que realizan actividad física o buscan controlar el apetito.