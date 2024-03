A Cubarsí se le abren las puertas de la selección

Pau Cubarsí está siendo la gran sensación en el Barcelona durante estas últimas semanas y sus grandes partidos a las órdenes de Xavi Hernández le han abierto las puertas de la absoluta. El central azulgrana estará, si nada cambia, en la lista que Luis de la Fuente anunciará este viernes para los amistosos contra Colombia y Brasil.

La selección española vuelve a la palestra la próxima semana con el primer parón del año y con el objetivo de seguir preparándose para la Eurocopa de Alemania que ya está a la vuelta de la esquina. Luis de la Fuente dará su próxima lista este viernes 15 de marzo y en ella la gran sorpresa será el jovencísimo defensa de 17 años Pau Cubarsí.

Durante este parón, España se medirá el 22 de marzo a Colombia en Londres y el 26 de marzo a Brasil en el Santiago Bernabéu. Una lista, previa a la Eurocopa, ideal para que el seleccionador pruebe a algunos futbolistas de cara a saber si puede contar o no con ellos para el gran torneo que se disputará este verano en Alemania.

De esta manera, Luis de la Fuente convocará, si nada cambia, a Pau Cubarsí este viernes. Lo lógico es que hubiese sido convocado por la selección sub-21 de Santi Denia. Era el paso lógico por su edad, ya que apenas tiene 17 años. Pero sus últimas grandes actuaciones, la última en Champions, han terminado de convencer a De la Fuente para dar el paso directo a la absoluta. La gran novedad de la sub-21 será el recién internacionalizado español Dean Huijsen, también defensa central.

El efecto Cubarsí

Su excepcional salida de pelota y su gran trato de balón son dos de las claves para que las puertas de la selección española absoluta se le abran este viernes de par en par a Pau Cubarsí. La idea de juego del Barcelona, muy parecida a la de España, hacen del joven defensa azulgrana un perfil ideal para la selección. Un jugador habitual en las categorías inferiores, de la generación 2007 que tan buena pinta tiene, y muy del gusto de la RFEF.

Por otro lado, la selección española está falta de defensas centrales. No hay. O no los hay con el nivel suficiente para destacar en España. Laporte y Le Normand fueron dos victorias de la RFEF. Pero se requiere también producto nacional. Esa circunstancia es uno de los grandes motivos por los que las puertas de la absoluta ya están abiertas para Pau Cubarsí.

En el Barça, Pau Cubarsí le ha ganado el puesto, por ejemplo, a Íñigo Martínez, un central muy del gusto de Luis de la Fuente que tenía muchísimas opciones de ir a la Eurocopa si se recuperaba bien y sumaba minutos en el cuadro culé. Pero no ha sido así, y el joven canterano le ha pasado por la derecha con apenas 17 años.

Cubarsí ante Colombia y Brasil

Con dos amistosos en este parón, ante Colombia y Brasil, Luis de la Fuente hará debutar a Pau Cubarsí con la absoluta con la idea de que pueda ser una de las sorpresas para la Eurocopa. El joven central del Barcelona está demostrando en su primera temporada en la élite que está preparado para los grandes partidos. También para parar a los grandes delanteros, como hizo ante Osimhen.

Pau Cubarsí disputó su primer partido de la Champions League el pasado martes y fue su consagración definitiva como central de garantías para Xavi Hernández. El joven canterano azulgrana terminó siendo nombrado MVP del partido, secó al ataque italiano y demostró todo su potencial en salida de pelota, con varios desplazamientos en largo que enamoraron al público de Montjuic.

«Las dos cosas son importantes, pero estaré más pendiente al sorteo de Champions», afirmó Cubarsí sobre la posible llamada de Luis de la Fuente. El chaval es consciente que puede ir con la absoluta con tan sólo 17 años: «Puede ser. Aún no lo sé. Si me llaman, muy contento, y si no, ya se darán mas oportunidades». El chaval tiene como puntos fuertes la salida de balón, una de las grandes señas de identidad en ‘can Barça’. El central ante el Nápoles se convirtió en el primer jugador del conjunto azulgrana en completar más de 50 pases (61/68), el 100% de sus entradas (3/3) y realizar más de 5 despejes en su debut en la Liga de Campeones desde hace al menos 20 años. Datos de crack.