Cuánto dinero gana el campeón del US Open 2026

El US Open cierra el calendario tenístico del año en lo referido a los Grand Slams. El torneo estadounidense concluye la gira de pista dura de verano en en Norteamérica y abre paso a una recta final del circuito ATP con los Masters 1000 de Shanghai y París y las ATP Finals como principales citas; además de la fase final de la Copa Davis. Después de dos semanas de competición en Flushing Meadows, el US Open corona a su campeón masculino con la disputa de la final, tras hacerlo este sábado en el cuadro femenino con la victoria de Elena Rybakina.

Quién juega la final del US Open 2026

Ante la ausencia de Jannik Sinner y la incógnita del estado físico de Carlos Alcaraz tras cuatro meses de baja, dos de los grandes favoritos del US Open 2026 en el cuadro masculino han cumplido con las expectativas. Uno de ellos es el local Ben Shelton, que precisamente venció al español en un vibrante partido que se decidió en el super tie break del quinto set. En semifinales derrotó a su compatriota Frances Tiafoe para alcanzar su primera final de Grand Slam.

Enfrente tendrá a un rival que ya sabe lo que es ganar un ‘grande’. Alexander Zverev hizo valer su condición de primer cabeza de serie para prosperar en la parte alta del cuadro hasta la final. El alemán ha tenido un gran rendimiento en este 2026 en los Grand Slams. Además de su primer título en Roland Garros, cayó en semifinales del Open de Australia ante Alcaraz y en la final de Wimbledon con Sinner. En el US Open, Zverev peleará con Ben Shelton por su segundo Grand Slam y por recortar diferencias con el italiano en lo alto del ranking ATP.

Cuándo es y a qué hora empieza la final del US Open 2026

La final del US Open masculino 2026 iniciará a una hora amable para el aficionado europeo en este domingo 13 de septiembre. El comienzo del partido está previsto para las 20:00 horas de la España peninsular, por lo que sólo alcanzará la madrugada si se extiende más allá de las cuatro horas de juego. Alexander Zverev y Ben Shelton se verán las caras en un duelo en el que el alemán parte como favorito, pero al que el estadounidense llega lanzado y, el público del US Open, volcado con él.

Cuánto dinero reparte el US Open 2026

La bolsa económica que reparten los Grand Slams es uno de los grandes motores a la hora de alcanzar las rondas finales. En el caso del US Open, el torneo estadounidense entrega un total de 108 millones de dólares en premios económicos (93 millones de euros). Un reparto que se realiza de forma equitativa en el cuadro masculino y femenino y con una bolsa total que ha aumentado un 20% respecto a la del pasado año.

Cuánto dinero se lleva el ganador del US Open 2026

El US Open es el torneo más lucrativo para los jugadores entre los cuatro Grand Slams del año. Además de la gloria deportiva que supone ganar el torneo, el vencedor en Nueva York se llevará un goloso premio económico. Elena Rybakina, ganadora del cuadro femenino, se ha embolsado 5 millones y medio de dólares (4,74 millones de euros) por su triunfo ante Aryna Sabalenka. Una cantidad por la que pelearán en la noche del viernes Alexander Zverev y Ben Shelton, aunque el mero hecho de ser finalistas les supone un ingreso de 2,8 millones de dólares.

Cuánto dinero ganó Carlos Alcaraz en el US Open 2026

El aumento del 20% en el reparto de premios económicos del US Open 2026 no sólo se aprecia en las últimas rondas, ya que es proporcional en los diferentes estadios del cuadro. Por ejemplo, Carlos Alcaraz recibió 780.000 dólares (672.204 euros) por caer en cuartos de final ante Ben Shelton. El pasado año, con su triunfo en Nueva York, el tenista de El Palmar se embolsó cinco millones de dólares.