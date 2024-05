El contratiempo que deja un roto en las cuentas del Barcelona

El Barcelona tenía previsto viajar a la capital de Corea del Sur, Seúl, para disputar un amistoso nada más acabar el último partido de Liga ante el Sevilla. El objetivo del conjunto azulgrana era volver a conseguir unos cuantos millones de euros para mejorar su delicada situación financiera. No obstante, los planes del club han quedado arruinados por problemas de agenda del Seúl FC, equipo asiático al que se iban a enfrentar en los últimos días del mes de mayo.

Eligieron Corea del Sur, concretamente el Seúl FC, pero el equipo coreano ha tenido que cancelar el compromiso. O mejor dicho, no ha podido cerrar el encuentro por problemas de agenda. Y es que ha sido imposible cuadrar una fecha ya que el equipo local sigue disputando el campeonato doméstico.

Este encuentro no se celebrará finalmente ya que el equipo coreano tiene partido de Liga el 28 y el 31 de mayo. El Barcelona disputará este domingo 26 de mayo su último compromiso liguero ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán y su idea era poner rumbo a Corea nada más concluir la Liga. Pero los compromisos del equipo local imposibilitan este bolo para que puedan ingresar unos millones de euros.

Hace dos temporadas, el Barcelona viajó hasta Sydney (Australia) a finales de mayo para enfrentarse a un equipo de estrellas de la liga local. Todo ello con el objetivo de conseguir dinero para salvaguardar la economía del club. Nada más y nada menos que cinco millones fue lo que recibió el club azulgrana por su bolo en tierras oceánicas. Aquel Barça de Xavi venció por 2-3 en el que era la primera vez que el club jugaba un partido en Oceanía.

Y el año pasado, el Barcelona hizo lo propio e hizo las maletas dirección Japón para enfrentarse al Vissel Kobe de Andrés Iniesta. Los azulgranas vencieron por 0-2 y recibieron tres millones de euros. Viendo el club que esta era una buena manera de ganar dinero por un único partido en un viaje de apenas tres días, quisieron repetir fórmula esta misma temporada.

El dinero que perderá el Barcelona

La cantidad que el Barcelona iba a ingresar no llegó a trascender, pero atendiéndonos a los precedentes, el conjunto azulgrana recibiría entre 3 y 5 millones, aproximadamente. Una cantidad que no es baladí para la situación que vive el club en estos momentos y que sigue cuidando al dedillo cada operación que realiza.

Las negociaciones se produjeron entre la compañía NSN (Never Say Never) con un promotor surcoreano para que el encuentro se celebrara en Seúl días posteriores al último partido del Barcelona en Sevilla. Pero como comentamos, no será posible por temas de agenda del equipo local.

Aunque la Eurocopa y la Copa América tampoco ayudó en la celebración de este encuentro, pues la mayoría de los jugadores se encontrarán con sus respectivas selecciones nada más acabar el último partido de la Liga. En el caso de la selección española, los jugadores de Luis de la Fuente comenzarán la concentración el próximo 1 de junio en Las Rozas. El debut de La Roja se producirá ante Croacia el 15 de junio, un día más tarde que el partido inaugural entre Alemania y Escocia.

En el caso de la Copa América, el evento sudamericano dará comienzo el 20 de junio y algunos jugadores como Raphinha o Ronald Araujo no podrían viajar a Corea al tener que concentrarse con Brasil y Uruguay respectivamente.