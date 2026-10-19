Debut de menos a más de Carvajal con el Getafe: 80 minutos, sufre, saca su garra, acaba con amarilla… y ovacionado

El Coliseum ya tiene a un nuevo gladiador. Dani Carvajal se ha estrenado con el Getafe en el duelo ante el Rayo Vallecano y lo ha hecho jugando prácticamente todo el partido. Titular a la primera oportunidad, el lateral estuvo 80 minutos sobre el terreno de juego, tiempo en el que demostró que esa garra y esas condiciones que le han llevado a ganar seis Champions, una Eurocopa y otros 22 títulos no las ha perdido. Sufrió, se recompuso, se ganó la ovación de la grada, vio la amarilla y se marchó del césped siendo felicitado por su nuevo entrenador, un José Bordalás que no ha tenido ninguna duda con él.

Se respiraba un gran ambiente en las inmediaciones del Coliseum en los prolegómenos del partido. A las bufandas del próximo partido de la Conference del conjunto madrileño se sumaban las que tenían impresa la cara de su nueva estrella. El estreno de Carvajal había generado muchísima expectación. La carvajalmanía se ha desatado en la ciudad madrileña con la llegada del lateral derecho. Que jugaría parecía estar claro, quedaba por saber si lo haría de inicio. Y lo hizo.

El ex capitán del Real Madrid firmaba la pasada semana su contrato como nuevo futbolista azulón, quedando vinculado al club hasta el final de temporada y sin poder jugar, al no haber llegado a tiempo, la Conference. No podía, por tanto, estar ante el Universitatea Craiova el jueves, pero sí ante el Rayo Vallecano, en el partido de la jornada 9 de la Liga.

Y Bordalás ha dejado claro desde el primer momento que la confianza en su nuevo fichaje es máxima. Si había dudas de cómo podía llegar el futbolista al Coliseum, se aclararon rápido, puesto que era titular en su primera oportunidad. Carvajal no había parado de entrenar pese a estar sin equipo y aunque llevaba sin jugar desde que finalizase la temporada pasada con el Real Madrid, en mayo, no parecía pesarle la falta de ritmo.

Eso sí, le tocó sufrir mucho. Sobre todo en la primera parte. Estaban muy expuestos tanto él como Djené por el perfil diestro, ante un futbolista como era Álvaro García. El atacante rayista dejó constancia de algo que ya sabíamos: que la velocidad de Carvajal no es precisamente su punto fuerte. De hecho, es seguramente la única debilidad del ex madridista.

Así llegó el gol del Rayo en el 11′ de partido. Álvaro inició la carrera en el centro del campo, Carvajal no pudo seguirle y Djené tampoco tapó. Se complicaba más aún cuando a la media hora de partido, el capitán azulón veía la roja directa por una dura entrada sobre el goleador Álvaro García. El extremo seguiría insistiendo en explotar esa faceta, con una oportunidad en el 65′ para poner el segundo.

Para entonces, el Getafe había igualado el partido. Porque Bordalás recompuso su zaga al descanso, montó una línea de tres en la que Carvajal sí que demostró desde ese perfil derecho que sigue manteniendo los argumentos defensivos de antaño. Ganó los duelos, no dejó a García marcharse en el uno contra uno y cortó dos balones providenciales que desataron la ovación en las gradas.

Porque había muchas ganas de ver cómo llegaba Carvajal al Coliseum y, por lo visto ante el Rayo, ha llegado en perfectas condiciones. Ya lo dejó entrever en su presentación, al afirmar que su «compromiso es máximo hasta para hacer una tortilla». No podía ser de otra forma en este Getafe de Bordalás. Aún falto de ritmo competitivo, el de Leganés estuvo 80 minutos sobre el terreno de juego. Más allá de que las circunstancias del partido prácticamente lo exigieran, demostró que el físico y sus condiciones le aguantan. Y eso es una gran noticia para este conjunto azulón.