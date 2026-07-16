El Atlético ya ha ‘ganado’ el Mundial e iguala un récord de hace 92 años

El Mundial de los mases. Más selecciones, más sedes, más semanas, más distancias, más calor, más normas… Llega a su fin tras 102 partidos y casi 300 goles. Solo restan dos enfrentamientos. La final, en la que España buscará bordar su segunda estrella ante Argentina, y el partido de consolación por el tercer y cuarto puesto que se disputarán Francia e Inglaterra. A falta de lo que ocurra en Nueva Jersey, el vencedor del Mundial ya es el Atlético de Madrid.

El equipo rojiblanco es, junto a Tottenham y Liverpool, el único club que tiene jugadores en ambas selecciones finalistas. Marcos Llorente, Marc Pubill, Alex Baena y Alejandro Grimaldo con España; y Thiago Almada, Nahuel Molina, Juan Musso, Giuliano Simeone y Julián Álvarez con Argentina. Nueve futbolistas, que serían diez contando a Nico González, pero la cesión de la Juventus finalizó el pasado 30 de junio y por el momento pertenece al club italiano.

Cabe recordar que Grimaldo pertenece al Atlético de Madrid desde hace dos semanas. Nunca un equipo ha aportado más jugadores a una final de Mundial. De hecho, el único precedente que iguala al de los rojiblancos es el firmado por la Juventus en el Mundial de 1934, en la final entre Italia y Checoslovaquia. La Azzurra contó con nueve futbolistas del equipo de Piamonte. Casi medio siglo ha pasado. La proliferación de futbolistas rojiblancos en finales mundialistas no es algo puntual.

Más bien permanente. El de 2026 es el tercer Mundial consecutivo en el que el Atlético es el club que más jugadores aporta. En 2022 fueron cuatro, Rodrigo de Paul, Ángel Correa y Nahuel Molina con Argentina; y Antoine Griezmann con Francia. Mientras que en 2018 otros cuatro. Thomas Lemar, Lucas Hernández y Antoine Griezmann con Francia; y Sime Vrsaljko con Croacia. En otras palabras, el Atlético ha ganado las tres últimas ediciones del Mundial.

De Nueva Jersey a San Rafael

En Nueva Jersey estará un grueso importante de la plantilla del Atlético, el otro lo verá desde Los Ángeles de San Rafael, en Segovia. Allí, el corazón de cada pretemporada rojiblanca, realizarán un pequeño stage de cuatro días. Allí se encuentran Oblak, Hancko, Barrios, Le Normand, Ruggeri, Mendoza, Carlos Martín, el recién llegado Hjulmand, Cardoso, Koke, Lookman y hasta 17 canteranos. La cuesta del Profe Ortega sigue presente, pero como testigo mudo, ya no se utiliza. Las dos caras del Atlético, campeón del Mundial sin disputar la final y de pretemporada en Segovia.