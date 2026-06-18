Las señales que no debes ignorar de las hormigas que indican que se acerca la lluvia, según los expertos

Mucho antes de que existieran las aplicaciones meteorológicas, los radares o los satélites, las personas observaban atentamente la naturaleza para anticipar los cambios del tiempo. El comportamiento de las aves, la forma de las nubes o determinados movimientos de los animales servían como pistas para prever la llegada de lluvia o tormentas. Entre todas esas señales tradicionales, una de las más llamativas es la relacionada con las hormigas. Estos pequeños insectos, presentes prácticamente en cualquier rincón del planeta, parecen modificar su comportamiento horas antes de que cambie el tiempo, especialmente cuando se acerca la lluvia. Algo que ha despertado la curiosidad de agricultores, naturalistas y científicos durante generaciones.

Aunque pueda parecer una simple creencia popular, diversos estudios han demostrado que muchos animales son capaces de detectar variaciones ambientales imperceptibles para los seres humanos. Uno de estos estudios es el que se publicó en InStyle Grecia, donde se informa que las hormigas destacan especialmente por la precisión con la que reaccionan ante cambios en la humedad, la temperatura y la presión atmosférica. Cuando una colonia percibe que se aproxima una lluvia intensa, pone en marcha una serie de acciones destinadas a proteger el nido y garantizar la supervivencia de sus miembros. Lo que para nosotros pasa desapercibido, para estos insectos constituye una señal clara de que deben prepararse. Por eso, observar sus movimientos puede ofrecer pistas muy interesantes sobre lo que está a punto de ocurrir en el entorno.

Las señales de lluvia que indican las hormigas

Quienes pasan tiempo en jardines, campos o espacios naturales suelen notar que las hormigas no siempre se comportan igual. Hay días en los que parecen desplazarse con tranquilidad, mientras que en otros momentos muestran una actividad inusualmente intensa.

Precisamente, ese aumento repentino de movimiento es uno de los indicios más asociados a la llegada de lluvia. Las colonias aceleran sus tareas diarias y organizan auténticas operaciones de emergencia para proteger sus recursos antes de que cambien las condiciones meteorológicas.

Este comportamiento ha sido observado durante siglos en diferentes culturas y regiones del mundo, convirtiéndose en una de las señales naturales más conocidas para anticipar precipitaciones.

Las señales más habituales

Cuando una tormenta se aproxima, las hormigas suelen mostrar varios comportamientos característicos. Uno de los más evidentes es el incremento de la velocidad con la que se desplazan. Los senderos habituales se llenan de actividad y los insectos parecen trabajar con mayor urgencia.

También es frecuente observar cómo transportan alimento hacia el interior del hormiguero. El objetivo es proteger las reservas de la humedad y garantizar que la colonia disponga de recursos suficientes durante los días de más lluvia.

Otra señal muy llamativa consiste en reforzar o incluso cerrar parcialmente las entradas del nido. Algunas especies utilizan tierra, pequeñas piedras o restos vegetales para reducir el riesgo de inundación cuando comienzan las lluvias.

Qué explica la ciencia sobre las hormigas y la lluvia

Durante mucho tiempo se pensó que estas conductas eran simplemente respuestas instintivas difíciles de explicar. Sin embargo, las investigaciones actuales ofrecen algunas respuestas.

Los científicos consideran que las hormigas poseen una extraordinaria sensibilidad a los cambios ambientales. Son capaces de detectar variaciones mínimas en la presión atmosférica y en los niveles de humedad, factores que suelen modificarse antes de una tormenta.

La presión atmosférica, por ejemplo, tiende a descender cuando se aproxima un frente lluvioso. Aunque las personas apenas perciben estos cambios, numerosos insectos y animales sí parecen reaccionar a ellos de manera inmediata.

La información publicada por la organización científica británica Royal Society recoge diversos estudios sobre la influencia de las condiciones atmosféricas en el comportamiento animal, especialmente en insectos sociales como las hormigas.

No son las únicas que lo hacen

Las hormigas no son los únicos animales capaces de anticipar cambios meteorológicos. Existen numerosos ejemplos de especies que modifican su comportamiento antes de una tormenta.

Las golondrinas, por ejemplo, suelen volar más cerca del suelo cuando aumenta la humedad ambiental. Esto ocurre porque muchos de los insectos de los que se alimentan también cambian su altura de vuelo en esas condiciones.

Las abejas, por su parte, acostumbran a regresar antes a la colmena cuando detectan que el tiempo empeorará en las próximas horas. Del mismo modo, algunas especies de aves reducen su actividad o buscan refugio con antelación.

Numerosos animales utilizan señales ambientales muy sutiles para adaptar su comportamiento a los cambios meteorológicos.

Tradición y observación

En muchas zonas rurales, observar a las hormigas sigue siendo una práctica habitual. Aunque hoy disponemos de predicciones meteorológicas extremadamente precisas, algunas personas continúan prestando atención a estas señales naturales.

Lo importante es reconocer que la naturaleza ofrece indicios interesantes sobre lo que ocurre en el entorno. Durante siglos, agricultores y ganaderos aprendieron a interpretar estos comportamientos porque dependían directamente del clima para desarrollar su actividad.

Muchas de esas observaciones tradicionales han resultado tener una base biológica real, algo que la investigación científica ha ido confirmando con el paso del tiempo.